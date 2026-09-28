ओडिशा: गांव में पहले बरसे बम, फिर ग्रामिणों ने पुलिस पर किया था पथराव; पांच महिलाओं समेत 13 गिरफ्तार

ओडिशा के गंजाम जिले में 14 सितंबर को एक गांव में हुई कथित हिंसा के मामले में पुलिस ने रविवार को 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में पांच महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों पर भीड़ की हिंसा, अवैध तरीके से किसी को बंधक बनाने, पुलिसकर्मियों को ड्यूटी करने से रोकने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोप लगाए गए हैं। बरहामपुर के एसपी अभिनव सोनकर ने बताया कि बरहामपुर सदर थाना क्षेत्र के कुकुडाखंडी गांव में रविवार सुबह पुलिस ने छापेमारी की। इसी दौरान आरोपियों को पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि भीड़ की हिंसा करने और पुलिस के काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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