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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 23 September 2026

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पढ़ें 23 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Wed, 23 Sep 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 23 Sep 2026 01:00 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 23 September 2026

लाइव अपडेट

01:00 AM, 23-Sep-2026

जम्मू: कठुआ के भाजपा विधायक का बेटा घर के बाहर से लापता, तलाश में पुलिस की दो टीमें भेजी गईं हरियाण-पंजाब

Son of BJP MLA from Kathua goes missing from outside his home
पुलिस के अनुसार वह 12वीं में पढ़ता है। परिजन व दोस्तों से पूछताछ के आधार पर तलाश की जा रही है। देर रात तक विधायक की ओर से प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई। और पढ़ें
01:00 AM, 23-Sep-2026

भगवान की भक्ति और सत्संग परम कल्याण का मार्ग : पंडित आनंद

Devotion to God and the company of the wise (Satsang) are the path to ultimate well-being: Pandit Anand.
Devotion to God and the company of the wise (Satsang) are the path to ultimate well-being: Pandit Anand. और पढ़ें
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01:00 AM, 23-Sep-2026

सहारनपुर: नितिन नवीन बोले- अब माफिया नहीं, विकास है यूपी की पहचान; हमारे कार्यकर्ता अंशकालिक राजनेता नहीं

Saharanpur: Nitin Navin says development, not the mafia, is now UP's identity; our workers are not part-timer
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मंगलवार को मेरठ पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि  प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशन में यूपी अब उत्तम प्रदेश की दिशा में बढ़ रहा है। इसमें युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। और पढ़ें
12:59 AM, 23-Sep-2026

Hamirpur (Himachal) News: समाम योजना में इस बार ट्रैक्टर पर नहीं मिलेगा अनुदान

No subsidy will be available for tractors under the Samam scheme this time. और पढ़ें
12:59 AM, 23-Sep-2026

Bilaspur News: विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में आयुर्वेद के महत्व की दी जानकारी

Students were informed about the importance of Ayurveda in daily life.
बिलासपुर। राजकीय महाविद्यालय घंडालवीं में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन और पढ़ें
12:59 AM, 23-Sep-2026

Hamirpur (Himachal) News: करवाचौथ की खरीदारी पर महंगाई की मार

Inflation hits Karva Chauth shopping
Inflation hits Karva Chauth shopping और पढ़ें
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12:59 AM, 23-Sep-2026

Bilaspur News: विशाल बने डंगार कॉलेज के केंद्रीय छात्र संगठन के प्रधान

Vishal becomes President of the Central Student Organization at Dangar College.
बिलासपुर। राजकीय संस्कृत महाविद्यालय डंगार में कॉलेज केंद्रीय छात्र संगठन और पढ़ें
12:59 AM, 23-Sep-2026

Jaunpur News: कृष्ण-रुक्मिणी विवाह प्रसंग सुनकर भाव विभोर हुए श्रद्धालु

Devotees got emotional after hearing the story of Krishna-Rukmini's marriage
Devotees got emotional after hearing the story of Krishna-Rukmini's marriage और पढ़ें
12:59 AM, 23-Sep-2026

Hamirpur (Himachal) News: संगरोह सभा में दो सदस्यों का इस्तीफा वापस, पैसा न मिलने पर विभाग के पास पहुंचे शेयरधारक

Resignations of two members withdrawn at Sangroh meeting; shareholders approach the department after failing to receive payment. और पढ़ें
12:59 AM, 23-Sep-2026

Ghaziabad News: फेडरल बैंक में नकली सोना गिरवी रखकर लिया 1.46 करोड़ का लोन

गाजियाबाद। आरडीसी स्थित फेडरल बैंक लिमिटेड की शाखा में नकली सोना गिरवी रखकर 1.46 करोड़ रुपये का ऋण लेने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने एक-दो नहीं, बल्कि 20 लोन खातों के जरिये बैंक को चूना लगाया। और पढ़ें
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