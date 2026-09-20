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पढ़ें 20 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Sun, 20 Sep 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:30 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 20 September 2026

लाइव अपडेट

01:30 AM, 20-Sep-2026

Ghazipur News: मंडलीय ट्रायल में प्रतिभाग करेंगे जिले के 6 मुक्केबाज

Six boxers from the district will participate in the divisional trials.
Six boxers from the district will participate in the divisional trials. और पढ़ें
01:29 AM, 20-Sep-2026

Panchkula News: सीएसआर से मजबूत होगी स्वास्थ्य सेवा, सरकारी अस्पतालों को मिलीं 9 नई एंबुलेंस

Healthcare to be strengthened through CSR; government hospitals receive 9 new ambulances. और पढ़ें
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01:29 AM, 20-Sep-2026

Saharanpur News: यमुना खादर में जमीन कब्जाने को लेकर दो पक्ष आमने-सामने, लहराए हथियार

Two groups clash over land encroachment in Yamuna Khadar; weapons brandished.
Two groups clash over land encroachment in Yamuna Khadar; weapons brandished. और पढ़ें
01:29 AM, 20-Sep-2026

Basti News: मंडलीय कला उत्सव में सिद्धार्थनगर का दबदबा, विजेताओं ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बनाई जगह

Siddharthnagar dominates Divisional Art Festival; winners secure spots in state-level competition. और पढ़ें
01:29 AM, 20-Sep-2026

Jaunpur News: सुरेरी थानाध्यक्ष निलंबित, जफराबाद में एसपी के पीआरओ की तैनाती

Sureri police officer suspended, SP's PRO posted in Jafrabad और पढ़ें
01:29 AM, 20-Sep-2026

Mau News: पत्नी को मारपीट कर जबरन ले जाने का आरोप

Accused of forcibly taking away his wife by beating her और पढ़ें
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01:29 AM, 20-Sep-2026

Shahjahanpur News: ट्रांसपोर्टर पर जानलेवा हमले का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार...पैर में लगी गोली

Accused in deadly attack on transporter arrested in encounter... shot in the leg.
शाहजहांपुर। आरसी मिशन थाना क्षेत्र में ट्रांसपोर्टर नीरज त्रिवेदी पर चाकू से जानलेवा हमला करने के आरोपी शिब्बू उर्फ आलम को पुलिस ने शनिवार को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। और पढ़ें
01:29 AM, 20-Sep-2026

Ambala News: कैंट स्टेशन पर खुलेगा 24 घंटे ग्रोसरी स्टोर, यात्रियों को मिलेगा जरूरत का सामान

A 24-hour grocery store will open at Cantt station, providing essential goods to passengers.
कैंट स्टेशन पर खुलेगा 24 घंटे ग्रोसरी स्टोर, यात्रियों को मिलेगा जरूरत का सामान और पढ़ें
01:28 AM, 20-Sep-2026

Varanasi News: महिला के खाते से एपीके फाइल से 6.64 लाख रुपये की साइबर ठगी

महिला के खाते से एपीके फाइल से 6.64 लाख रुपये की साइबर ठगी और पढ़ें
01:28 AM, 20-Sep-2026

Yamuna Nagar News: विधिक साक्षरता प्रतियोगिता में दिखाई कानूनी समझ

विद्यार्थियों को उनके अधिकारों और कानून के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग की ओर से खंडस्तरीय विधिक साक्षरता प्रतियोगिता करवाई गई। और पढ़ें
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