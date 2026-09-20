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पढ़ें 20 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:30 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:30 AM IST
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लाइव अपडेट
01:30 AM, 20-Sep-2026
Ghazipur News: मंडलीय ट्रायल में प्रतिभाग करेंगे जिले के 6 मुक्केबाज
01:29 AM, 20-Sep-2026
Panchkula News: सीएसआर से मजबूत होगी स्वास्थ्य सेवा, सरकारी अस्पतालों को मिलीं 9 नई एंबुलेंसHealthcare to be strengthened through CSR; government hospitals receive 9 new ambulances. और पढ़ें
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01:29 AM, 20-Sep-2026
Saharanpur News: यमुना खादर में जमीन कब्जाने को लेकर दो पक्ष आमने-सामने, लहराए हथियार
01:29 AM, 20-Sep-2026
Basti News: मंडलीय कला उत्सव में सिद्धार्थनगर का दबदबा, विजेताओं ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बनाई जगहSiddharthnagar dominates Divisional Art Festival; winners secure spots in state-level competition. और पढ़ें
01:29 AM, 20-Sep-2026
Jaunpur News: सुरेरी थानाध्यक्ष निलंबित, जफराबाद में एसपी के पीआरओ की तैनातीSureri police officer suspended, SP's PRO posted in Jafrabad और पढ़ें
01:29 AM, 20-Sep-2026
Mau News: पत्नी को मारपीट कर जबरन ले जाने का आरोपAccused of forcibly taking away his wife by beating her और पढ़ें
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01:29 AM, 20-Sep-2026
Shahjahanpur News: ट्रांसपोर्टर पर जानलेवा हमले का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार...पैर में लगी गोली
01:29 AM, 20-Sep-2026
Ambala News: कैंट स्टेशन पर खुलेगा 24 घंटे ग्रोसरी स्टोर, यात्रियों को मिलेगा जरूरत का सामान
01:28 AM, 20-Sep-2026
Varanasi News: महिला के खाते से एपीके फाइल से 6.64 लाख रुपये की साइबर ठगीमहिला के खाते से एपीके फाइल से 6.64 लाख रुपये की साइबर ठगी और पढ़ें
01:28 AM, 20-Sep-2026