केरल में भारी बारिश का कहर: इडुक्की में भूस्खलन से दो की मौत, पांच लोगों के बहने की सूचना

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रशासन की ओर से इडुक्की और कोट्टायम जिलों में मौसम की स्थिति को लेकर एसएमएस अलर्ट भेजे गए हैं। जिला कलेक्टरों को हालात पर लगातार नजर रखने और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने समेत सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।मलप्पुरम जिले के नीलांबर के अमरंबलम इलाके की टीके कॉलोनी से पांच लोगों के बह जाने की सूचना मिली है। मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में आपदा प्रबंधन बल की विशेष टीम भेजने का तत्काल निर्देश दिया है। पांचों लोगों की स्थिति को लेकर फिलहाल विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।इडुक्की जिले के वट्टावडा में भारी बारिश के बीच भूस्खलन की घटना हुई। कांग्रेस विधायक एफ. राजा के मुताबिक, दोपहर में कुछ मजदूर खेती के काम में लगे थे। इसी दौरान तेज बारिश शुरू होने पर वे पास की एक शेड में जाकर रुक गए। विधायक ने बताया कि शेड में पहुंचने के कुछ ही देर बाद उसके पीछे भूस्खलन हो गया। मिट्टी और मलबे की चपेट में आने से शेड दब गया। उस समय शेड के अंदर तीन लोग मौजूद थे। इनमें से दो लोग मिट्टी के नीचे दब गए, जबकि एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया।विधायक एफ. राजा के मुताबिक, हादसे में जान गंवाने वाले दोनों लोगों के शव मुन्नार लाए गए हैं। पंचनामा और अन्य जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शवों को अडिमाली तालुक अस्पताल ले जाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम और अन्य संबंधित औपचारिकताएं अगले दिन की जाएंगी।भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं के बीच प्रशासन ने प्रभावित जिलों में निगरानी बढ़ा दी है। जिला प्रशासन को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जरूरी कदम उठाने और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।