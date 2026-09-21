फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Kerala Heavy Rain Idukki Landslide Two Dead Nilambur Five Missing

केरल में भारी बारिश का कहर: इडुक्की में भूस्खलन से दो की मौत, पांच लोगों के बहने की सूचना

Mon, 21 Sep 2026 12:56 AM IST
राकेश कुमार एएनआई, तिरुवनंतपुरम।
एएनआई, तिरुवनंतपुरम। Published by: राकेश कुमार Updated Mon, 21 Sep 2026 12:56 AM IST
सार

केरल में भारी बारिश के बीच इडुक्की के वट्टावडा में भूस्खलन से शेड में मौजूद दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति को बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं नीलांबर के अमरंबलम इलाके में पांच लोगों के बह जाने की सूचना मिली है। मुख्यमंत्री ने स्थिति की हर घंटे निगरानी करने और नीलांबर में आपदा प्रबंधन बल की विशेष टीम भेजने का निर्देश दिया है। इडुक्की और कोट्टायम में प्रशासन ने मौसम अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क किया है।
 

विज्ञापन
Kerala Heavy Rain Idukki Landslide Two Dead Nilambur Five Missing
केरल में भारी बारिश (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

केरल में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन ने राज्य के हालात का हर घंटे आकलन करने का निर्देश दिया है। उनके निर्देश के बाद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आयुक्त विग्नेश्वरी आईएएस ने इडुक्की और कोट्टायम के जिला कलेक्टरों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की।
विज्ञापन


इडुक्की-कोट्टायम में भेजे गए मौसम के अलर्ट
प्रशासन की ओर से इडुक्की और कोट्टायम जिलों में मौसम की स्थिति को लेकर एसएमएस अलर्ट भेजे गए हैं। जिला कलेक्टरों को हालात पर लगातार नजर रखने और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने समेत सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन


नीलांबर में पांच लोगों के बहने की सूचना
मलप्पुरम जिले के नीलांबर के अमरंबलम इलाके की टीके कॉलोनी से पांच लोगों के बह जाने की सूचना मिली है। मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में आपदा प्रबंधन बल की विशेष टीम भेजने का तत्काल निर्देश दिया है। पांचों लोगों की स्थिति को लेकर फिलहाल विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इडुक्की के वट्टावडा में भूस्खलन
इडुक्की जिले के वट्टावडा में भारी बारिश के बीच भूस्खलन की घटना हुई। कांग्रेस विधायक एफ. राजा के मुताबिक, दोपहर में कुछ मजदूर खेती के काम में लगे थे। इसी दौरान तेज बारिश शुरू होने पर वे पास की एक शेड में जाकर रुक गए। विधायक ने बताया कि शेड में पहुंचने के कुछ ही देर बाद उसके पीछे भूस्खलन हो गया। मिट्टी और मलबे की चपेट में आने से शेड दब गया। उस समय शेड के अंदर तीन लोग मौजूद थे। इनमें से दो लोग मिट्टी के नीचे दब गए, जबकि एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया।

दो शव मुन्नार लाए गए
विधायक एफ. राजा के मुताबिक, हादसे में जान गंवाने वाले दोनों लोगों के शव मुन्नार लाए गए हैं। पंचनामा और अन्य जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शवों को अडिमाली तालुक अस्पताल ले जाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम और अन्य संबंधित औपचारिकताएं अगले दिन की जाएंगी।


प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा
भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं के बीच प्रशासन ने प्रभावित जिलों में निगरानी बढ़ा दी है। जिला प्रशासन को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जरूरी कदम उठाने और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।

यह भी पढ़ें: यूपी: अखिलेश बोले- हर विधानसभा में सपा बढ़ाएगी 27000 वोट, नवरात्र में दूसरी पार्टियों के नेता होंगे शामिल
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed