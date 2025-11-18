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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 15 September 2026

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पढ़ें 15 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Tue, 15 Sep 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:30 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 15 September 2026

लाइव अपडेट

01:30 AM, 15-Sep-2026

Ambala News: गूंगा बनकर एनआईसी के निदेशक की कार लेकर भागा, आधा किमी दूर गाड़ी छोड़ 1.30 लाख लेकर फरार

गूंगा बनकर एनआईसी के निदेशक की कार लेकर भागा, और पढ़ें
01:29 AM, 15-Sep-2026

Baghpat News: 23 चिकित्सक चल रहे लापता, 17 साल से नहीं मिले

doctor news और पढ़ें
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01:29 AM, 15-Sep-2026

Auraiya News: धूप खिलते ही खेतों में रौनक, शिमला मिर्च की रोपाई ने पकड़ी रफ्तार

Fields come alive as the sun shines; capsicum transplanting picks up pace.
धूप खिलते ही खेतों में रौनक, शिमला मिर्च की रोपाई ने पकड़ी रफ्तार और पढ़ें
01:29 AM, 15-Sep-2026

Shamli News: धोखाधड़ी कर भूमि का बैनामा कराने वालों पर पति की हत्या करने का आरोप

Those who fraudulently got the land registered were accused of murdering the husband.
गांव दभेडी बुजुर्ग निवासी महिला ने कुछ लोगों पर धोखाधड़ी कर भूमि का बैनामा कराने तथा विरोध करने पर पति की हत्या करने का आरोप लगाया। और पढ़ें
01:29 AM, 15-Sep-2026

Raebareli News: स्वीमिंग पूल और बैडमिंटन हॉल तैयार

Swimming pool and badminton hall ready
स्वीमिंग पूल और बैडमिंटन हॉल तैयार और पढ़ें
01:29 AM, 15-Sep-2026

Mirzapur News: 14 थानों में 68 स्थानों पर स्थापित हुई गणेश प्रतिमा, 10 स्थानों में होगा विसर्जन

Ganesh idols installed at 68 locations across 14 police stations; immersion to take place at 10 sites. और पढ़ें
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01:29 AM, 15-Sep-2026

Kangra News: एमओयू के बाद भी नहीं उठ रहा कूड़ा

नई पंचायत के गठन के करीब चार माह बीत जाने के बाद भी नरवाना खास पंचायत के वार्ड नंबर तीन, छह और सात के कई क्षेत्रों में नियमित कूड़ा उठान व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है। और पढ़ें
01:29 AM, 15-Sep-2026

Saharanpur News: बाजार में खपाए नकली सिक्के, कहीं आपकी जेब में तो नहीं पहुंचे

Fake coins are being circulated in the market, have they reached your pocket? और पढ़ें
01:29 AM, 15-Sep-2026

Saharanpur News: कमीशन का लालच देकर युवाओं को गिरोह में करते थे शामिल

They used to lure young people into the gang by offering them commission. और पढ़ें
01:28 AM, 15-Sep-2026

Shamli News: टेंट लगाते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आए कर्मचारी की मौत

पलठेड़ी गांव में सोमवार को टेंट लगाते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से गढ़ी अब्दुल्ला खां निवासी नाथीराम उपाध्याय (40) की मौत हो गई। और पढ़ें
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