पढ़ें 15 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:30 AM IST
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Ambala News: गूंगा बनकर एनआईसी के निदेशक की कार लेकर भागा, आधा किमी दूर गाड़ी छोड़ 1.30 लाख लेकर फरारगूंगा बनकर एनआईसी के निदेशक की कार लेकर भागा, और पढ़ें
01:29 AM, 15-Sep-2026
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Auraiya News: धूप खिलते ही खेतों में रौनक, शिमला मिर्च की रोपाई ने पकड़ी रफ्तार
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Shamli News: धोखाधड़ी कर भूमि का बैनामा कराने वालों पर पति की हत्या करने का आरोप
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Raebareli News: स्वीमिंग पूल और बैडमिंटन हॉल तैयार
01:29 AM, 15-Sep-2026
Mirzapur News: 14 थानों में 68 स्थानों पर स्थापित हुई गणेश प्रतिमा, 10 स्थानों में होगा विसर्जनGanesh idols installed at 68 locations across 14 police stations; immersion to take place at 10 sites. और पढ़ें
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Kangra News: एमओयू के बाद भी नहीं उठ रहा कूड़ानई पंचायत के गठन के करीब चार माह बीत जाने के बाद भी नरवाना खास पंचायत के वार्ड नंबर तीन, छह और सात के कई क्षेत्रों में नियमित कूड़ा उठान व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है। और पढ़ें
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Saharanpur News: बाजार में खपाए नकली सिक्के, कहीं आपकी जेब में तो नहीं पहुंचेFake coins are being circulated in the market, have they reached your pocket? और पढ़ें
01:29 AM, 15-Sep-2026
Saharanpur News: कमीशन का लालच देकर युवाओं को गिरोह में करते थे शामिलThey used to lure young people into the gang by offering them commission. और पढ़ें
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