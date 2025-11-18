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पढ़ें 14 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Mon, 14 Sep 2026 12:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:30 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 14 September 2026

लाइव अपडेट

12:30 AM, 14-Sep-2026

Gurugram News: ऑटो चालक ने पेड़ पर फंदा लगाया

The auto-rickshaw driver hanged himself from a tree. और पढ़ें
12:30 AM, 14-Sep-2026

Sirmour News: गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी हिंदी को दिया जाए विशेष बढ़ावा

hindi language development
गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी हिंदी को दिया जाए विशेष बढ़ावा और पढ़ें
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12:30 AM, 14-Sep-2026

Bhiwani News: सौरभ टीपीएफ के अध्यक्ष बने

तेरापंथ भवन में रविवार को टीपीएफ और तेरापंथ युवक परिषद का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। और पढ़ें
12:29 AM, 14-Sep-2026

Rampur News: रिश्ता टूटने पर युवक ने युवती के अश्लील फोटो किए प्रसारित, प्राथमिकी दर्ज

रिश्ता टूटने से नाराज एक युवक पर युवती के अश्लील फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने का आरोप लगा है। और पढ़ें
12:29 AM, 14-Sep-2026

Yamuna Nagar News: बाबा खेड़ा की जग में उमड़ी ग्रामीणों की भीड़

Crowds of villagers flocked to Baba Kheda
गांव महरमपुर में हर वर्ष की भांति बाबा खेड़ा जी महाराज की जग का आयोजन रविवार को किया गया। ढोल और बाजे के साथ हुए धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। और पढ़ें
12:29 AM, 14-Sep-2026

Sant Kabir Nagar News: अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में 3.25 करोड़ की अनियमितता में वांछित आरोपी गिरफ्तार

Accused wanted in connection with a 3.25 crore irregularity involving minority scholarships arrested. और पढ़ें
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12:29 AM, 14-Sep-2026

Gurugram News: सर्विस स्टेशन में बिजली के पैनल में लगी आग, हताहत नहीं

Fire breaks out in electrical panel at service station; no casualties. और पढ़ें
12:29 AM, 14-Sep-2026

Fatehpur News: झाड़फूंक के दौरान मजदूर की मौत, छह घंटे चला हंगामा

Labourer dies during faith healing ritual; commotion ensues for six hours.
कोतवाली क्षेत्र के उमरा गांव में शनिवार रात झाड़फूंक के दौरान मजदूर की मौत हो गई। और पढ़ें
12:29 AM, 14-Sep-2026

Sant Kabir Nagar News: पानी डालने के विवाद में महिला से मारपीट, चार पर प्राथमिकी

Woman assaulted over dispute regarding pouring water; FIR registered against four. और पढ़ें
12:29 AM, 14-Sep-2026

सूखाग्रस्त घोषित कर स्पेशल गिरदावरी से मुआवजा दे सरकार : दीपेंद्र हुड्डा

बाढड़ा। रोहतक से सांसद और एआईसीसी सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश में कम बारिश पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नहरी पानी की कमी से किसानों की फसलें खराब होने की कगार पर हैं। और पढ़ें
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