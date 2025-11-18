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पढ़ें 14 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:30 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:30 AM IST
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लाइव अपडेट
12:30 AM, 14-Sep-2026
Gurugram News: ऑटो चालक ने पेड़ पर फंदा लगायाThe auto-rickshaw driver hanged himself from a tree. और पढ़ें
12:30 AM, 14-Sep-2026
Sirmour News: गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी हिंदी को दिया जाए विशेष बढ़ावा
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12:30 AM, 14-Sep-2026
Bhiwani News: सौरभ टीपीएफ के अध्यक्ष बनेतेरापंथ भवन में रविवार को टीपीएफ और तेरापंथ युवक परिषद का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। और पढ़ें
12:29 AM, 14-Sep-2026
Rampur News: रिश्ता टूटने पर युवक ने युवती के अश्लील फोटो किए प्रसारित, प्राथमिकी दर्जरिश्ता टूटने से नाराज एक युवक पर युवती के अश्लील फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने का आरोप लगा है। और पढ़ें
12:29 AM, 14-Sep-2026
Yamuna Nagar News: बाबा खेड़ा की जग में उमड़ी ग्रामीणों की भीड़
12:29 AM, 14-Sep-2026
Sant Kabir Nagar News: अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में 3.25 करोड़ की अनियमितता में वांछित आरोपी गिरफ्तारAccused wanted in connection with a 3.25 crore irregularity involving minority scholarships arrested. और पढ़ें
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12:29 AM, 14-Sep-2026
Gurugram News: सर्विस स्टेशन में बिजली के पैनल में लगी आग, हताहत नहींFire breaks out in electrical panel at service station; no casualties. और पढ़ें
12:29 AM, 14-Sep-2026
Fatehpur News: झाड़फूंक के दौरान मजदूर की मौत, छह घंटे चला हंगामा
12:29 AM, 14-Sep-2026
Sant Kabir Nagar News: पानी डालने के विवाद में महिला से मारपीट, चार पर प्राथमिकीWoman assaulted over dispute regarding pouring water; FIR registered against four. और पढ़ें
12:29 AM, 14-Sep-2026