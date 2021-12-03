Udhampur News: कांग्रेस नेताओं ने पौनी की समस्याओं को लेकर सरकार पर साधा निशाना
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:29 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:29 AM IST
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पौनी। कांग्रेस नेताओं ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर पौनी ब्लॉक में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को उजागर करते हुए सरकार से इनके शीघ्र समाधान की मांग की। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र किशोर और महासचिव जतिंदर बख्शी ने कहा कि क्षेत्र में लंबे समय से कई मूलभूत समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन इनके समाधान की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने हमेशा लोगों को वोट की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि पौनी की पीएचई व्यवस्था को अभी तक अपग्रेड नहीं किया गया है। वहीं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पौनी में विद्यार्थियों के लिए पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं है और अभी तक कॉलेज परिसर में नल तक नहीं लगाया गया है।
कांग्रेस नेताओं ने डोमल में पर्यटक विभाग की इमारत के लंबे समय से खाली पड़े रहने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि इस इमारत का सदुपयोग कर पर्यटकों और श्रद्धालुओं के ठहरने की सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए। इससे शिवखोड़ी आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को पौनी में ठहरने की सुविधा मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
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उन्होंने कहा कि पौनी ब्लॉक में सड़क, पानी, पर्यटन और अन्य जनहित से जुड़ी कई समस्याएं हैं, जिनका जल्द समाधान किया जाना जरूरी है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी।
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उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने हमेशा लोगों को वोट की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि पौनी की पीएचई व्यवस्था को अभी तक अपग्रेड नहीं किया गया है। वहीं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पौनी में विद्यार्थियों के लिए पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं है और अभी तक कॉलेज परिसर में नल तक नहीं लगाया गया है।
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कांग्रेस नेताओं ने डोमल में पर्यटक विभाग की इमारत के लंबे समय से खाली पड़े रहने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि इस इमारत का सदुपयोग कर पर्यटकों और श्रद्धालुओं के ठहरने की सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए। इससे शिवखोड़ी आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को पौनी में ठहरने की सुविधा मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
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उन्होंने कहा कि पौनी ब्लॉक में सड़क, पानी, पर्यटन और अन्य जनहित से जुड़ी कई समस्याएं हैं, जिनका जल्द समाधान किया जाना जरूरी है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी।