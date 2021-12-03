Udhampur News: कांग्रेस नेताओं ने पौनी की समस्याओं को लेकर सरकार पर साधा निशाना

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उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने हमेशा लोगों को वोट की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि पौनी की पीएचई व्यवस्था को अभी तक अपग्रेड नहीं किया गया है। वहीं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पौनी में विद्यार्थियों के लिए पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं है और अभी तक कॉलेज परिसर में नल तक नहीं लगाया गया है।कांग्रेस नेताओं ने डोमल में पर्यटक विभाग की इमारत के लंबे समय से खाली पड़े रहने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि इस इमारत का सदुपयोग कर पर्यटकों और श्रद्धालुओं के ठहरने की सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए। इससे शिवखोड़ी आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को पौनी में ठहरने की सुविधा मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।उन्होंने कहा कि पौनी ब्लॉक में सड़क, पानी, पर्यटन और अन्य जनहित से जुड़ी कई समस्याएं हैं, जिनका जल्द समाधान किया जाना जरूरी है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी।