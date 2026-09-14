अजमेर नगर निगम चुनाव परिणाम: मंत्री सुरेश सिंह रावत को बड़ा झटका, दोनों वार्ड हारे; कांग्रेस जीती

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80 वार्डों के लिए हुए चुनाव में करीब 63.65 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। यानी शहर की सरकार चुनने के लिए करीब दो-तिहाई मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अजमेर नगर निगम क्षेत्र में कुल 4,38,039 मतदाता थे, जिनमें से 2,78,804 मतदाताओं ने मतदान किया। इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा मतदान प्रतिशत को लेकर रही। वर्ष 2021 के नगर निगम चुनाव में 66.17 प्रतिशत मतदान हुआ था। इसके मुकाबले इस बार मतदान 2.52 प्रतिशत अंक कम रहा है। अब आज आने वाले चुनाव परिणाम से साफ होगा कि कम मतदान का असर किस राजनीतिक दल ओर प्रत्याशी के पक्ष में जाता है।अजमेर नगर निगम के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो वर्ष 2026 का 63.65 प्रतिशत मतदान 2005 के बाद तीसरा सबसे ज्यादा मतदान है। वर्ष 2005 में 57.80 प्रतिशत, 2010 में 54.80 प्रतिशत, 2015 में 62.78 प्रतिशत और 2021 में रिकॉर्ड 66.17 प्रतिशत मतदान हुआ था। यानी 2010 के बाद लगातार दो चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ा, लेकिन इस बार फिर इसमें गिरावट दर्ज की गई। हालांकि वर्ष 2010 के 54.80 प्रतिशत मतदान की तुलना में इस बार मतदान करीब 8.85 प्रतिशत अंक ज्यादा है। ऐसे में मौजूदा मतदान प्रतिशत को बहुत कम भी नहीं माना जा सकता। लेकिन 2021 के रिकॉर्ड मतदान से पीछे रहना चुनावी विश्लेषण का बड़ा मुद्दा जरूर बन गया है।ये भी पढ़ें-वर्ष 2021 के नगर निगम चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन बेहद मजबूत रहा था। भाजपा ने 80 में से 79 वार्डों में चुनाव लड़ते हुए 47 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को 18, निर्दलीयों को 13 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को एक सीट मिली थी। एक वार्ड में भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुई थीं। अब आज आने वाले परिणाम पर सभी की नजरें टिकी हैं। परिणाम सामने आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि अजमेर नगर निगम में इस बार किस दल को बढ़त मिलती है और शहर की सरकार की कमान किसके हाथ में जाती है।