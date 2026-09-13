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हिंदी दिवस: कितनी तरह की होती है हिंदी? जानें अवधी, ब्रज, भोजपुरी समेत हिंदी की बोलियों की खासियत

Sun, 13 Sep 2026 12:28 PM IST
शाहीन परवीन एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Sun, 13 Sep 2026 12:28 PM IST
सार

हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी की कई प्रमुख बोलियां हैं, जिनकी अपनी अलग पहचान और खासियत है। आइए जानते हैं अवधी, ब्रज, भोजपुरी समेत हिंदी की प्रमुख बोलियों के बारे में।

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Hindi Diwas 2026: Explore the Rich Diversity of Hindi, From Awadhi to Bhojpuri
हिंदी दिवस - फोटो : AI

विस्तार
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हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषाओं में शामिल है। हालांकि, अलग-अलग क्षेत्रों में हिंदी का स्वरूप और बोलने का तरीका बदल जाता है। यही वजह है कि हिंदी से जुड़ी कई प्रमुख बोलियां अपनी अलग पहचान और विशेषता रखती हैं। अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली, बघेली, हरियाणवी और छत्तीसगढ़ी जैसी बोलियों ने हिंदी के साहित्य और लोक संस्कृति को समृद्ध किया है। आइए जानते हैं इन प्रमुख बोलियों की खासियत और उनका क्षेत्र।

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अवधी - रामचरितमानस से साहित्य तक

अवधी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोली जाती है। अयोध्या, लखनऊ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली और आसपास के क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। अवधी को अपनी सरलता, मिठास और साहित्यिक समृद्धि के लिए जाना जाता है। हिंदी साहित्य में अवधी का विशेष स्थान है। गोस्वामी तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना ‘रामचरितमानस’ अवधी में लिखी गई है। मलिक मोहम्मद जायसी की ‘पद्मावत’ भी अवधी की महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति मानी जाती है।

ब्रज भाषा - कृष्ण भक्ति की प्रिय भाषा

ब्रज भाषा का संबंध उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, आगरा और आसपास के क्षेत्रों से है। कृष्ण भक्ति साहित्य में ब्रज भाषा का विशेष महत्व रहा है। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं और राधा-कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने वाली कई प्रसिद्ध रचनाएं ब्रज में लिखी गई हैं। सूरदास, रसखान और बिहारी जैसे कवियों की रचनाओं ने ब्रज भाषा को साहित्य में खास पहचान दिलाई।

भोजपुरी - लोकगीतों और लोक संस्कृति की पहचान

भोजपुरी मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। यह भारत के अलावा मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम और दूसरे देशों में बसे भारतीय मूल के लोगों के बीच भी सुनने को मिलती है। भोजपुरी की पहचान इसके लोकगीतों, लोककथाओं और सहज बोलचाल की भाषा से होती है। शादी-ब्याह, खेती और त्योहारों से जुड़े कई पारंपरिक गीत भोजपुरी संस्कृति का अहम हिस्सा हैं।
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बुंदेली - वीर गाथाओं और लोक परंपराओं की भाषा

बुंदेली का संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से है, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाके शामिल हैं। बुंदेली में लोकगीत, लोककथाएं और वीर गाथाएं काफी लोकप्रिय हैं। इस बोली में बुंदेलखंड की संस्कृति, परंपरा और ग्रामीण जीवन की झलक साफ दिखाई देती है। लोक साहित्य ने बुंदेली को लोगों के बीच जीवंत बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई है।

बघेली - लोकजीवन और संस्कृति से जुड़ी बोली

बघेली मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के रीवा, सतना और आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के कुछ सीमावर्ती इलाकों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। बघेली में लोकगीतों और लोककथाओं की समृद्ध परंपरा है। इस बोली में स्थानीय जीवन, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े शब्दों का खूब इस्तेमाल होता है।

हरियाणवी - रागनी और देसी अंदाज की खास पहचान

हरियाणवी मुख्य रूप से हरियाणा और दिल्ली से लगे कुछ इलाकों में बोली जाती है। इसका अंदाज काफी सहज और देसी माना जाता है। हरियाणवी लोकगीत, रागनी और लोककथाएं काफी लोकप्रिय हैं। इसकी खास शब्दावली और बोलने का अलग अंदाज इसे दूसरी हिंदी बोलियों से अलग पहचान देता है।

छत्तीसगढ़ी - लोकगीतों और लोकनाट्य की समृद्ध परंपरा

छत्तीसगढ़ी मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। यह राज्य की लोक संस्कृति और परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ी में लोकगीत, लोकनाट्य और लोककथाओं की समृद्ध परंपरा है। त्योहारों और स्थानीय आयोजनों में आज भी इसका व्यापक इस्तेमाल होता है।

राजस्थानी - लोकगीतों और वीर गाथाओं की रंगीन दुनिया

राजस्थानी राजस्थान के अलग-अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाई किस्मों का व्यापक नाम है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी और हाड़ौती जैसी बोलियों की अपनी अलग विशेषताएं हैं। राजस्थानी लोकगीत, लोककथाएं और वीर गाथाएं देशभर में प्रसिद्ध हैं। इसकी शब्दावली और बोलने का अंदाज राजस्थान की समृद्ध संस्कृति को दर्शाता है।

हिंदी की इन बोलियों ने केवल बोलचाल को समृद्ध नहीं किया, बल्कि साहित्य, लोकगीत, लोककला और भारतीय संस्कृति को भी मजबूत बनाया है। अलग-अलग क्षेत्रों की बोलियां हिंदी को एक ऐसा व्यापक रूप देती हैं, जिसमें देश की विविध भाषाई और सांस्कृतिक परंपराओं की झलक दिखाई देती है।

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कौन-सी बोली है सबसे ज्यादा लोकप्रिय

अवधी, ब्रज, मैथिली, मारवाड़ी और भोजपुरी जैसी बोलियों में भोजपुरी काफी लोकप्रिय है। इसे भारत के साथ-साथ विदेशों में भी बड़ी संख्या में लोग बोलते और समझते हैं। सिनेमा, संगीत और लोकगीतों ने भी भोजपुरी को काफी पहचान दिलाई है।

हालांकि, अवधी और ब्रज का साहित्य और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। इसलिए लोकप्रियता के अलग-अलग आधारों पर इन बोलियों की अपनी खास पहचान है।

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