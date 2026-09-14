भारत-चीन के रिश्तों में आई नरमी: एलएसी पर ड्रैगन ने घटाई फौज; रिपोर्ट में खुलासा- कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म

रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार, 2025 में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) सैनिकों की तैनाती में कमी आई है, जबकि भारतीय सेना ने सभी सेक्टरों में अपनी मजबूत और तैयार स्थिति बरकरार रखी है। ताकि किसी भी उभरती चुनौती या आकस्मिक स्थिति का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। जम्मू-कश्मीर में भी सुरक्षा स्थिति नियंत्रण में रही, हिंसा और विरोध प्रदर्शनों में कमी आई तथा पत्थरबाजी की घटनाएं शून्य रहीं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू-कश्मीर और एलओसी पर हालात में बड़ा बदलाव आया, लेकिन 10 और 12 मई की DGsMO स्तर की बातचीत के बाद स्थिति काफी हद तक स्थिर होने के बावजूद अब भी अप्रत्याशित बनी हुई है।

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