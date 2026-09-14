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न्यूज डायरी: गुजरात में अवैध शराब इकाई, भावनगर में तीन गिरफ्तार; सरकार ने सबरीमाला यात्रा के लिए 551 करोड़ दिए

Mon, 14 Sep 2026 09:19 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Mon, 14 Sep 2026 09:19 AM IST
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National Updates 14th Sept Gujarat Keralam Sabarimala Fund North east west south politics crime other news
आज की बड़ी खबरें। - फोटो : अमर उजाला

गुजरात के भावनगर जिले में नकली विदेशी शराब बनाने वाली कथित इकाई का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। मामले में रेलवे कर्मचारी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, स्थानीय अपराध शाखा ने सूचना मिलने के बाद बोर तलाव थाना क्षेत्र की रेलवे कॉलोनी में एक स्थान पर छापा मारा। वहां से अक्षयराजसिंह गोहिल, विजय मकवाणा और जितेंद्र नवाडिया को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि गोहिल रेलवे कर्मचारी है। मौके से विदेशी शराब के 17 क्वार्टर, नकली शराब की बोतलों पर चिपकाने वाले स्टिकर और बोतलों पर ढक्कन लगाने वाली मशीनें बरामद की गईं। संदिग्ध नकली शराब के नमूने जांच के लिए गांधीनगर भेजे गए हैं। पुलिस के मुताबिक, इस इकाई से जुड़े अन्य लोगों की पहचान और गिरफ्तारी अभी बाकी है। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब हाल में भावनगर जिले में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हुई थी। गुजरात में शराब के निर्माण, भंडारण, बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध है।

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सबरीमाला यात्रा: केरलम सरकार ने तैयारियों के लिए 551.5 करोड़ रुपये दिए
केरलम सरकार ने सबरीमला तीर्थयात्रा की तैयारियों से संबंधित कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को 551.5 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने कहा कि पिछली सरकार ने सबरीमला तीर्थयात्रा की तैयारियों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 377.80 करोड़ रुपये और 2024-25 में 326.97 करोड़ रुपये दिए गए थे। उन्होंने बताया कि तीर्थयात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए हुई बैठक के बाद राज्य के लोक निर्माण मंत्री पी. के. बशीर द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के बाद 551.5 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई। सतीशन ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि आगामी मंडलकाल-मकरविलक्कु तीर्थयात्रा सत्र के दौरान श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सरकार और त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) मिलकर काम करेंगे। इस वर्ष तीर्थयात्रा सत्र नवंबर के मध्य में शुरू होकर अगले साल जनवरी के तीसरे सप्ताह में समाप्त होगा।

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