फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Health & Fitness ›   World Patient Safety Day what if someone eaten wrong dose of medicine

World Patient Safety Day: दवाइयों की गलत डोज शरीर के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है?

Mon, 14 Sep 2026 10:55 AM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Mon, 14 Sep 2026 10:55 AM IST
सार

World Patient Safety Day: हर साल 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2026 मनाया जाता है। ऐसे में मरीजों की सुरक्षा के लिए एक अहम जानकारी हम आपको देंगे। 

विज्ञापन
World Patient Safety Day what if someone eaten wrong dose of medicine
दवाइयों की गलत डोज शरीर के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? - फोटो : AI
World Patient Safety Day: इलाज के दौरान सिर्फ सही दवा लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी सही डोज और सही समय का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। दवा की मात्रा में थोड़ी सी भी लापरवाही मरीज की सेहत पर असर डाल सकती है। कई बार मरीज डॉक्टर की सलाह के बिना दवा की डोज बढ़ा या घटा देते हैं, जबकि कुछ लोग पुरानी पर्ची के आधार पर लंबे समय तक दवा लेते रहते हैं। ऐसे में मरीज की सुरक्षा को लेकर सावधानी बरतना जरूरी हो जाता है। 


विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के मौके पर लोगों को यह समझना जरूरी है कि दवा का सेवन डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा, समय और अवधि के अनुसार ही किया जाना चाहिए। किसी दवा को लेकर संदेह या भ्रम होने पर खुद से फैसला लेने के बजाय डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह लेना ही सुरक्षित तरीका है।
 
World Patient Safety Day what if someone eaten wrong dose of medicine
दवाइयों की गलत डोज शरीर के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? - फोटो : Adobe Stock
गलत डोज शरीर को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है?

 जरूरत से ज्यादा दवा: निर्धारित मात्रा से अधिक दवा लेने पर शरीर में दवा की विषाक्तता बढ़ सकती है। इससे गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं और कुछ मामलों में शरीर के महत्वपूर्ण अंग प्रभावित हो सकते हैं।

कम मात्रा में दवा: डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा से कम दवा लेने पर इलाज का अपेक्षित असर नहीं मिल सकता। कुछ संक्रमणों के इलाज में यह दवा के प्रति प्रतिरोध बढ़ने की समस्या भी पैदा कर सकता है।

 
World Patient Safety Day what if someone eaten wrong dose of medicine
दवाइयों की गलत डोज शरीर के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? - फोटो : Freepik.com
गलत समय पर दवा लेना: कुछ दवाओं को भोजन से पहले या बाद में लेने की सलाह दी जाती है। समय में गलती होने पर दवा का असर प्रभावित हो सकता है या दुष्प्रभाव बढ़ सकते हैं।

 बच्चों में अधिक सावधानी: बच्चों के लिए दवा की मात्रा अक्सर उनकी उम्र और वजन के अनुसार तय की जाती है। वयस्कों के लिए निर्धारित मात्रा बच्चे को देना खतरनाक हो सकता है।

 
विज्ञापन
विज्ञापन
World Patient Safety Day what if someone eaten wrong dose of medicine
दवाइयों की गलत डोज शरीर के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? - फोटो : Freepik.com
बुजुर्गों में विशेष सावधानी: उम्र बढ़ने के साथ किडनी और लिवर की कार्यक्षमता में बदलाव आ सकता है। ऐसे में कुछ दवाएं शरीर से धीरे बाहर निकलती हैं और उनके प्रभाव या दुष्प्रभाव का खतरा बढ़ सकता है।

 दवाओं का आपसी प्रभाव: एक साथ कई दवाएं लेने पर वे एक-दूसरे के असर को प्रभावित कर सकती हैं। इससे दुष्प्रभाव बढ़ने या दवा का असर बदलने की संभावना रहती है।

 
विज्ञापन
World Patient Safety Day what if someone eaten wrong dose of medicine
दवाइयों की गलत डोज शरीर के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? - फोटो : Adobe Stock
 बिना सलाह दवा लेना: डॉक्टर की सलाह के बिना दवा की मात्रा बढ़ाना, घटाना या दवा बंद करना नुकसानदेह हो सकता है। खासकर लंबे समय तक चलने वाली दवाओं में ऐसा करना जोखिमपूर्ण हो सकता है।

 पर्ची समझने में गलती: दवा की मात्रा, कितनी बार लेनी है या कितने दिनों तक लेनी है, इन निर्देशों को गलत समझना भी दवा संबंधी गलती का कारण बन सकता है। दवा को लेकर कोई भ्रम हो तो डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पुष्टि करना बेहतर है।

-------------
नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed