महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय की सीनेट ने विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. जनार्दन वाघमारे की स्मृति में स्मारक बनाने की योजना को मंजूरी दी है। विश्वविद्यालय परिसर में बनने वाले इस स्मारक में वाघमारे की प्रतिमा, संग्रहालय और पुस्तकालय शामिल होंगे। इसके अलावा उनकी उपलब्धियों, कार्यों और योगदान को प्रदर्शित करने की व्यवस्था भी होगी। सीनेट ने परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी कुलपति डॉ. मनोहर चास्कर को दी है। वाघमारे का इसी वर्ष 2 मार्च को लातूर में संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हुआ था। उन्होंने 2008 से 2014 तक महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अकादमिक उत्कृष्टता से जुड़े ‘लातूर पैटर्न’ का प्रमुख वास्तुकार माना जाता है। वाघमारे ने शिक्षा, सामाजिक सुधार, दलित साहित्य, दर्शन और जीवनियों जैसे विषयों पर मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में 80 से अधिक पुस्तकें लिखीं।

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एमपीएससी पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की तैयारी में सीजेपी

कॉकरेच जनता पार्टी (सीजेपी) ने रविवार को घोषणा की कि उसके संस्थापक अभिजीत दिपके और पार्टी के सदस्य महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) की ऑनलाइन परीक्षाओं में कथित पेपर लीक के खिलाफ चल रहे छात्रों के आंदोलन में शामिल होंगे। यह घोषणा MPSC अभ्यर्थियों के एक समूह की दिपके से छत्रपति संभाजीनगर के वालुज स्थित उनके आवास पर मुलाकात के बाद की गई। पार्टी ने कहा कि MPSC के अध्यक्ष और सचिव के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखा जाएगा। यदि 24 सितंबर तक मांग पूरी नहीं हुई, तो राज्यभर में दौरा कर MPSC अभ्यर्थियों से संपर्क किया जाएगा। दिपके ने वीडियो संदेश में कहा कि वह और उनकी पार्टी अभ्यर्थियों की लड़ाई में उनके साथ हैं और आयोग के शीर्ष अधिकारियों के इस्तीफे तक उनका समर्थन करेंगे। MPSC अभ्यर्थी राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, कथित पेपर लीक और परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई शामिल है।