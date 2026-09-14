फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Uproar over MPSC paper leak Deepak comes out in support of students demanded President-Secretary resignation

एमपीएससी पेपर लीक पर बवाल: छात्रों के समर्थन में उतरे दीपके, सरकार को दिया अल्टीमेटम, अब किसका मांगा इस्तीफा?

Mon, 14 Sep 2026 09:37 AM IST
प्रशांत तिवारी पीटीआई, मुंबई
पीटीआई, मुंबई Published by: प्रशांत तिवारी Updated Mon, 14 Sep 2026 09:37 AM IST
सार

महाराष्ट्र में एमपीएससी की परीक्षाओं में कथित पेपर लीक को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। कॉकरेच जनता पार्टी और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने छात्रों के समर्थन का एलान किया है। 
 

विज्ञापन
Uproar over MPSC paper leak Deepak comes out in support of students demanded President-Secretary resignation
अभिजीत दीपके - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) की ओर से आयोजित विभिन्न ऑनलाइन परीक्षाओं में कथित पेपर लीक को लेकर छात्र आंदोलन तेज होता दिख रहा है। कॉकरेच जनता पार्टी (सीजेपी) ने रविवार को एलान किया कि पार्टी के सदस्य और संस्थापक अभिजीत दीपके भी आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ खड़े होंगे और प्रमुख अधिकारियों के इस्तीफे की मांग को लेकर उनके प्रदर्शन में शामिल होंगे।

विज्ञापन


एमपीएससी अभ्यर्थियों ने अभिजीत दीपके से की मुलाकात
सीजेपी ने यह घोषणा छत्रपति संभाजीनगर के वालुज इलाके में अभिजीत दीपके के घर पर एमपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के एक समूह से मुलाकात के बाद की। छात्रों ने कथित पेपर लीक और परीक्षाओं में सामने आई अनियमितताओं को लेकर अपनी मांगें उनके सामने रखीं।
विज्ञापन


24 सितंबर तक इस्तीफा नहीं तो प्रदेशव्यापी दौरा
सीजेपी ने एक बयान जारी कर कहा कि  एमपीएससी के अध्यक्ष और सचिव के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन आगे भी जारी रखा जाएगा। पार्टी ने चेतावनी दी कि अगर 24 सितंबर तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो राज्यभर का दौरा कर  एमपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात की जाएगी और उनके आंदोलन को और मजबूती दी जाएगी। पार्टी ने कहा कि अभिजीत दीपके और सीजेपी के अन्य सदस्य भी प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ आंदोलन में शामिल होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


‘इस्तीफा होने तक अभ्यर्थियों के साथ खड़े रहेंगे’
 एमपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात के बाद अभिजीत दीपके ने एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा, ‘CJP और मैं इस लड़ाई में  एमपीएससी अभ्यर्थियों के साथ हैं। हम तब तक अभ्यर्थियों के साथ खड़े रहेंगे, जब तक  एमपीएससी के शीर्ष अधिकारियों का इस्तीफा नहीं हो जाता।’


ये भी पढ़ें: एक्सप्लेनर: ईरान पर भरोसा, इस्राइल को नसीहत और यूएस पर निशाना; क्या दक्षिण की ओर से बढ़ रही भारत की नीति?

पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग
एमपीएससी के अभ्यर्थी राज्य के कई हिस्सों में प्रदर्शन कर चुके हैं। प्रदर्शनकारी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। साथ ही, विभिन्न परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई जा रही है। छात्रों का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना बेहद जरूरी है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed