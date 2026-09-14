एमपीएससी पेपर लीक पर बवाल: छात्रों के समर्थन में उतरे दीपके, सरकार को दिया अल्टीमेटम, अब किसका मांगा इस्तीफा?

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) की ओर से आयोजित विभिन्न ऑनलाइन परीक्षाओं में कथित पेपर लीक को लेकर छात्र आंदोलन तेज होता दिख रहा है। कॉकरेच जनता पार्टी (सीजेपी) ने रविवार को एलान किया कि पार्टी के सदस्य और संस्थापक अभिजीत दीपके भी आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ खड़े होंगे और प्रमुख अधिकारियों के इस्तीफे की मांग को लेकर उनके प्रदर्शन में शामिल होंगे।

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