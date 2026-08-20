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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 20 August 2026

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पढ़ें 20 अगस्त के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Thu, 20 Aug 2026 11:30 PM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:30 PM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 20 August 2026

लाइव अपडेट

11:30 PM, 20-Aug-2026

कानपुर: गद्दा फैक्टरी में लगी आग, 8 गाड़ियों ने पाया काबू

कानपुर: गद्दा फैक्टरी में लगी आग, 8 गाड़ियों ने पाया काबू और पढ़ें
11:30 PM, 20-Aug-2026

Sant Kabir Nagar News: बदलते मौसम में वायरल संक्रमण से पीड़ित हो रहे बच्चे, अस्पताल में बढ़ी भीड़

Children falling prey to viral infections amidst changing weather; hospital crowds on the rise.
बारिश, धूप और तापमान में लगातार हो रहे बदलाव का असर बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ र और पढ़ें
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11:30 PM, 20-Aug-2026

Rampur Bushahar News: उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स का एनसीसी के लिए चयन

Selection of outstanding cadets for the NCC
रामपुर कॉलेज में एनसीसी की नई पंजीकरण प्रक्रिया का आयोजन किया गया। एनसीसी की चयन प्रक्रिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स का चयन एनसीसी के लिए किया गया। और पढ़ें
11:30 PM, 20-Aug-2026

Muzaffarnagar News: प्रतिभाशाली युवाओं के लिए अभ्युदय योजना में विषय विशेषज्ञ बनने का मौका

Opportunity for talented youth to become subject experts under Abhyudaya Scheme और पढ़ें
11:29 PM, 20-Aug-2026

Kullu News: खलाड़ा प्रोजेक्ट प्रबंधन पर अनदेखी का आरोप

ग्राम पंचायत शिलानाला के लोगों ने खलाड़ा स्थित विद्युत प्रोजेक्ट प्रबंधन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। और पढ़ें
11:29 PM, 20-Aug-2026

Lalitpur News: दहेज लोभियों से समाज को बचाने का आह्वान

ललितपुर। नगर के रघुवीर सिंह राजकीय महाविद्यालय में दहेज विरोधी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्राचार्य प्रो केशव देव ने छात्र-छात्राओं से दहेज विरोधी बनने और दहेज लोभियों से समाज को बचाने का आह्वान किया। और पढ़ें
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11:29 PM, 20-Aug-2026

Muzaffarnagar News: ट्रक में टकराने पर कार सवार महिला की मौत की रिपोर्ट दर्ज

Woman killed in car collision with truck, report filed और पढ़ें
11:28 PM, 20-Aug-2026

Ayodhya News: चढ़ावा प्रकरण में अधिवक्ता संघ के प्रार्थना पत्र पर अब सुनवाई 22 को

चढ़ावा प्रकरण में अधिवक्ता संघ के प्रार्थना पत्र पर अब सुनवाई 22 को और पढ़ें
11:28 PM, 20-Aug-2026

Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम

सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम और पढ़ें
11:28 PM, 20-Aug-2026

Agra News: गैंगस्टर मामले में दोषी को दो साल का सश्रम कारावास

Convict in gangster case sentenced to two years of rigorous imprisonment. और पढ़ें
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