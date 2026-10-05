बंगाल: 'ममता बनर्जी चोट का झूठा दावा बंद करें', नंदीग्राम कांड पर बोले सीएम शुभेंदु अधिकारी

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को ममता बनर्जी को चेतावनी दी कि वे नंदीग्राम में 2021 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान लगी चोट के बारे में अपने दावों को आगे न बढ़ाएं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें और शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है।

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मुख्यमंत्री की यह प्रतिक्रिया तब आई जब ममता बनर्जी के वकील ने दिन में पहले दक्षिण कोलकाता के सरकारी एस.एस.के.एम. मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और सरकारी बांगुर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज से जुड़े तीन बड़े डॉक्टरों को कानूनी नोटिस भेजा। इस नोटिस में पूर्व मुख्यमंत्री की एक खास मेडिकल रिपोर्ट को उनकी मंज़ूरी के बिना सार्वजनिक करने पर सवाल उठाया गया था।कानूनी नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर ममता बनर्जी इस मुद्दे पर हद से ज्यादा आगे बढ़ती हैं तो उन्हें और शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। उन्होंने सोमवार को मीडियाकर्मियों से कहा, "मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वे इस मामले को और न कुरेदें। अगर मैंने अभी एक्स-रे और एमआरआई रिपोर्ट दिखाना शुरू कर दिया तो वे घर से बाहर नहीं निकल पाएंगी।"मुख्यमंत्री अधिकारी ने शनिवार को बांगुर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज की 11 मार्च, 2021 की एक रेडियोडायग्नोसिस रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि उस समय पूर्व मुख्यमंत्री के अंग में फ्रैक्चर का कोई निशान नहीं था। सोमवार को ममता बनर्जी के वकील के कानूनी नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वे बताएंगे कि उन्हें रेडियोडायग्नोसिस रिपोर्ट कहां से मिली।मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा, "उन्होंने पैर में फ्रैक्चर के लिए भाजपा नेताओं को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराईं। उन्हें लगा था कि वे चौथी बार मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता में लौटेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने खुद अपने ऑफिस के दराज में कई जरूरी कागजात छोड़ दिए थे। वे सारे कागजात साथ नहीं ले जा पाईं।"इससे पहले शनिवार को उन्होंने यह भी कहा था कि पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों के उपचुनाव, जो मंगलवार को होने हैं, के नतीजे 9 अक्टूबर को घोषित होने के बाद एक अलग जांच शुरू की जाएगी।बता दें कि 2021 में ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था और अधिकारी से 2,000 से भी कम वोटों के अंतर से हार गई थीं। बाद में वह दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतीं और लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनीं।खबरों के मुताबिक, नंदीग्राम में 2021 के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते समय ममता बनर्जी घायल हो गई थीं। उस समय, पैर पर प्लास्टर बंधा होने और व्हीलचेयर पर होने के बावजूद उन्होंने चुनाव प्रचार किया था।