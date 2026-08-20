फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Allegations of negligence regarding the Khalada project management

Kullu News: खलाड़ा प्रोजेक्ट प्रबंधन पर अनदेखी का आरोप

Thu, 20 Aug 2026 11:29 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:29 PM IST
विज्ञापन
Allegations of negligence regarding the Khalada project management
कुल्लू। ग्राम पंचायत शिलानाला के लोगों ने खलाड़ा स्थित विद्युत प्रोजेक्ट प्रबंधन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। पंचायत प्रधान मीना देवी की अध्यक्षता में लोग उपमंडलाधिकारी कार्यालय कुल्लू पहुंचे और उनसे हक दिलाने की गुहार लगाई है। मीना देवी ने कहा कि जब प्रोजेक्ट के लिए पंचायत की ओर से एनओसी जारी किया गया था तो उस दौरान पंचायत ने शर्तें रखी थीं।
विज्ञापन

प्रोजेक्ट कंपनी की ओर से शर्तों पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।मीना देवी, वार्ड पंच लाल चंद, देवता अजयपाल के पुजारी नूप राम, स्थानीय निवासी वेद प्रकाश और पोशु राम का कहना है कि 17 अगस्त 2012 को ग्राम पंचायत शिलानाल की ग्राम सभा ने परियोजना स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र शर्तों के आधार पर जारी किया था।
विज्ञापन

इसमें परियोजना में योग्यता के आधार पर 70 प्रतिशत स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। पंचायत क्षेत्र के अग्निकांड एवं आपदा प्रभावितों को उचित मुआवजा देने, स्थानीय पंजीकृत एवं अपंजीकृत ठेकेदारों को काम देने तथा नियमों के अनुसार पंचायत को सामग्री उपलब्ध करवाने की बात भी रखी गई थी। उधर, उपमंडलाधिकारी डॉ. जयबंती ठाकुर ने उन्हें प्रशासन की ओर से उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वही, प्रोजेक्ट के मैनेजर मनोज कुमार का कहना है कि इससे पहले भी जो कार्य हुआ है उसमें अधिकतर स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए प्राथमिकता दी गई है। प्रोजेक्ट नियमों के आधार पर कार्य कर रहा है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed