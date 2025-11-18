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पढ़ें 5 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:00 AM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:00 AM IST
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लाइव अपडेट
02:00 AM, 05-Oct-2026
Mirzapur News: जंगल रहेंगे तो ही दुर्लभ वन्यजीव बचेंगे
01:59 AM, 05-Oct-2026
Jhansi News: अतिरिक्त दहेज के लिए विवाहिता का उत्पीड़नमऊरानीपुर। रानीपुर के मोहल्ला सिरधरपुरा निवासी रुचि पचौरी ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया, जिसके जरिये ससुरालियों पर दहेज की खातिर उत्पीड़न का आरोप लगाया। और पढ़ें
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01:59 AM, 05-Oct-2026
Panchkula News: तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौततेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौत और पढ़ें
01:59 AM, 05-Oct-2026
Chandauli News: संविधान बचाओ-लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ जनसंपर्कPublic relations with the slogan Save the Constitution-Save Democracy और पढ़ें
01:59 AM, 05-Oct-2026
Lalitpur News: जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अब स्पष्ट दिख रहाजलवायु परिवर्तन का प्रभाव अब स्पष्ट दिख रहा और पढ़ें
01:59 AM, 05-Oct-2026
Panchkula News: औद्योगिक क्षेत्र के 17 पार्कों की सुधरेगी सूरत, मेयर ने झाड़ू लगाकर किया आगाजऔद्योगिक क्षेत्र के 17 पार्कों की सुधरेगी सूरत, मेयर ने झाड़ू लगाकर किया आगाज और पढ़ें
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01:59 AM, 05-Oct-2026
Basti News: स्ट्रेचर के लिए बनेगा अलग पाथवे, खर्च होंगे 12 लाखजिला अस्पताल परिसर में मरीजों को स्ट्रेचर से लाने-ले जाने की समस्या जल्द दूर होगी। और पढ़ें
01:59 AM, 05-Oct-2026
एमएलसी चुनाव की तैयारी में जुटें कार्यकर्ता : चंद्रशेखरParty workers should gear up for the MLC elections: Chandrashekhar और पढ़ें
01:59 AM, 05-Oct-2026
Mirzapur News: खेत पर कब्जे का विरोध करने पर पट्टीदारों ने लाठी-डंडे से पीटा, दंपती समेत तीन घायलThree people, including a couple, were injured after being beaten with sticks and clubs by relatives for opposing the encroachment of their farmland. और पढ़ें
01:58 AM, 05-Oct-2026