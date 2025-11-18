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पढ़ें 5 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Mon, 05 Oct 2026 02:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:00 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 5 October 2026

लाइव अपडेट

02:00 AM, 05-Oct-2026

Mirzapur News: जंगल रहेंगे तो ही दुर्लभ वन्यजीव बचेंगे

Rare wildlife will survive only if forests remain.
Rare wildlife will survive only if forests remain. और पढ़ें
01:59 AM, 05-Oct-2026

Jhansi News: अतिरिक्त दहेज के लिए विवाहिता का उत्पीड़न

मऊरानीपुर। रानीपुर के मोहल्ला सिरधरपुरा निवासी रुचि पचौरी ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया, जिसके जरिये ससुरालियों पर दहेज की खातिर उत्पीड़न का आरोप लगाया। और पढ़ें
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01:59 AM, 05-Oct-2026

Panchkula News: तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौत

तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौत और पढ़ें
01:59 AM, 05-Oct-2026

Chandauli News: संविधान बचाओ-लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ जनसंपर्क

Public relations with the slogan Save the Constitution-Save Democracy और पढ़ें
01:59 AM, 05-Oct-2026

Lalitpur News: जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अब स्पष्ट दिख रहा

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अब स्पष्ट दिख रहा और पढ़ें
01:59 AM, 05-Oct-2026

Panchkula News: औद्योगिक क्षेत्र के 17 पार्कों की सुधरेगी सूरत, मेयर ने झाड़ू लगाकर किया आगाज

औद्योगिक क्षेत्र के 17 पार्कों की सुधरेगी सूरत, मेयर ने झाड़ू लगाकर किया आगाज और पढ़ें
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01:59 AM, 05-Oct-2026

Basti News: स्ट्रेचर के लिए बनेगा अलग पाथवे, खर्च होंगे 12 लाख

जिला अस्पताल परिसर में मरीजों को स्ट्रेचर से लाने-ले जाने की समस्या जल्द दूर होगी। और पढ़ें
01:59 AM, 05-Oct-2026

एमएलसी चुनाव की तैयारी में जुटें कार्यकर्ता : चंद्रशेखर

Party workers should gear up for the MLC elections: Chandrashekhar और पढ़ें
01:59 AM, 05-Oct-2026

Mirzapur News: खेत पर कब्जे का विरोध करने पर पट्टीदारों ने लाठी-डंडे से पीटा, दंपती समेत तीन घायल

Three people, including a couple, were injured after being beaten with sticks and clubs by relatives for opposing the encroachment of their farmland. और पढ़ें
01:58 AM, 05-Oct-2026

Amroha News: झोलाछापों को उम्रकैद के बाद पीड़ित नेम सिंह को मिल रही धमकी, बोले- अब बेटे को खतरा

गलत ऑपरेशन के दौरान पत्नी रूबी की मौत और नवजात बेटे को मृत समझकर छोड़ देने के मामले में दो झोलाछापों को उम्रकैद की सजा मिलने के बाद गुरैठा निवासी नेम सिंह को अब धमकियां मिलने लगी हैं। और पढ़ें
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