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बदलेगा बंगाल का नाम?: शमिक भट्टाचार्य बोले- पश्चिम बंग करने की तैयारी, अगले विधानसभा सत्र में आ सकता है विधेयक

Mon, 05 Oct 2026 09:59 PM IST
राहुल कुमार अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता।
अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता। Published by: राहुल कुमार Updated Mon, 05 Oct 2026 09:59 PM IST
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Will Bengal Change Its Name? Samik Bhattacharya Says State May Be Renamed Paschim Banga
समिक भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष - फोटो : ANI

पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर 'पश्चिम बंग' करने की तैयारी है। राज्य सरकार अगले विधानसभा सत्र में नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक लाएगी। राज्य का नया नाम 'बांग्ला' नहीं रखा जाएगा। अंग्रेजी में भी राज्य का नाम 'पश्चिम बंग' ही रखने की बात कही गई है।

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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने सोमवार को कोलकाता के साल्टलेक स्थित पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य का नाम इतिहास और पहचान से जुड़ा होना चाहिए। उन्होंने 'बांग्ला' और 'पश्चिम बंगाल' के मौजूदा नाम को बदलकर 'पश्चिम बंग' किए जाने की बात कही।
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राज्य के नाम को लेकर पश्चिम बंगाल में लंबे समय से राजनीतिक बहस चलती रही है। ममता बनर्जी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में विधानसभा से राज्य का नाम 'बांग्ला' करने का प्रस्ताव पारित कराया था। हालांकि, केंद्र की मंजूरी नहीं मिलने के कारण नाम परिवर्तन नहीं हो सका।
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नाम बदलने के लिए विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद भी संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद संसद में आवश्यक प्रक्रिया होगी और अंततः राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर ही राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदला जा सकेगा।
 

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