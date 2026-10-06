इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन LIVE: चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध में उतरेंगे विपक्ष के नेता, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

10:04 AM, 06-Oct-2026 चुनाव आयोग के खिलाफ मार्च से पहले अखिलेश का हमला इंडिया ब्लॉक के सांसदों के चुनाव आयोग तक प्रस्तावित मार्च से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के पक्ष में काम करता है और ऐसा लगता है कि केवल भाजपा समर्थकों को ही वोट देने का अधिकार है। अखिलेश ने बंगाल और उत्तर प्रदेश में बूथ कैप्चरिंग और उपचुनावों में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए। उन्होंने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को भी व्यवस्था प्रभावित करने की रणनीति बताया। इंडिया ब्लॉक के सांसदों के चुनाव आयोग तक प्रस्तावित मार्च से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के पक्ष में काम करता है और ऐसा लगता है कि केवल भाजपा समर्थकों को ही वोट देने का अधिकार है। अखिलेश ने बंगाल और उत्तर प्रदेश में बूथ कैप्चरिंग और उपचुनावों में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए। उन्होंने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को भी व्यवस्था प्रभावित करने की रणनीति बताया।

10:01 AM, 06-Oct-2026 बीजेडी विपक्षी सांसदों के विरोध मार्च में होगी शामिल बीजेडी सांसद सुलता देव ने कहा कि हमारे नेता नवीन पटनायक का यह साफ बयान है कि हम न तो इंडिया गठबंधन के साथ हैं और न ही एनडीए के साथ। एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी के तौर पर, अपने लोगों के लिए आवाज उठाना हमारा हक है। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने जो किया, वह लोकतंत्र की हत्या है। जहां तक एसआईआर प्रक्रिया की बात है, ओडिशा में 27.50 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए। पूरे देश में 13 करोड़ वोटरों के नाम हटाए गए हैं। यह किसके कहने पर किया गया? इससे पता चलता है कि उन्हें भाजपा दफ्तर से आदेश मिल रहे थे और वह उन पर दस्तखत कर रहे थे। नवीन पटनायक शुरू से ही ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बीजेडी सांसद सुलता देव ने कहा कि हमारे नेता नवीन पटनायक का यह साफ बयान है कि हम न तो इंडिया गठबंधन के साथ हैं और न ही एनडीए के साथ। एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी के तौर पर, अपने लोगों के लिए आवाज उठाना हमारा हक है। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने जो किया, वह लोकतंत्र की हत्या है। जहां तक एसआईआर प्रक्रिया की बात है, ओडिशा में 27.50 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए। पूरे देश में 13 करोड़ वोटरों के नाम हटाए गए हैं। यह किसके कहने पर किया गया? इससे पता चलता है कि उन्हें भाजपा दफ्तर से आदेश मिल रहे थे और वह उन पर दस्तखत कर रहे थे। नवीन पटनायक शुरू से ही ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

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09:55 AM, 06-Oct-2026 कब से शुरू होगा मार्च? रमेश ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों (PCC) के अध्यक्षों और प्रभारियों की दो घंटे तक बैठक हुई। उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसदों से मार्च से पहले सुबह 10:30 बजे मकर द्वार पर इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। सुबह 11 बजे, सभी विपक्षी दलों के सांसद संसद भवन से चुनाव आयोग तक शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे रमेश ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों (PCC) के अध्यक्षों और प्रभारियों की दो घंटे तक बैठक हुई। उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसदों से मार्च से पहले सुबह 10:30 बजे मकर द्वार पर इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। सुबह 11 बजे, सभी विपक्षी दलों के सांसद संसद भवन से चुनाव आयोग तक शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे

09:50 AM, 06-Oct-2026 दिल्ली में बढ़ी गई सुरक्षा वहीं, राष्ट्रीय राजधानी में विजय चौक के आसपास सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। विपक्षी दलों के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की है।

वहीं, राष्ट्रीय राजधानी में विजय चौक के आसपास सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। विपक्षी दलों के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की है।