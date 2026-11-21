मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती के एक बयान ने पुलिस के आधुनिकीकरण और तकनीक के इस्तेमाल को लेकर चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने बिना नाम लिए महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस करने के लिए शुरू की गई कई परियोजनाओं को 2019 में सरकार बदलने के बाद बंद कर दिया गया या उनकी अनदेखी की गई।

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भारती के मुताबिक, इन परियोजनाओं के बंद होने से मुंबई पुलिस आधुनिक तकनीक से पीछे हटकर करीब 2005 के दौर की व्यवस्था पर पहुंच गई थी। मुंबई पुलिस में तकनीक के इस्तेमाल को बेहतर बनाने के लिए 2017 में कई पहल की गई थीं। इनमें पुलिस वाहनों की लोकेशन पर नजर रखने, घटनास्थल पर जल्द पहुंचने और पुलिसकर्मियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल शामिल था।पुलिस आयुक्त देवेन भारती ने इन परियोजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि 'डायल 112' व्यवस्था के तहत पुलिस वाहनों में उन्नत जीपीएस और मोबाइल डेटा टर्मिनल लगाए गए थे। इससे कंट्रोल रूम को पुलिस वाहनों की लोकेशन की जानकारी मिलती थी और किसी घटना की सूचना मिलने पर नजदीकी पुलिस वाहन को मौके पर भेजने में मदद मिलती थी।उन्होंने आरोप लगाया कि 2019 में सरकार बदलने के बाद इस आधुनिक व्यवस्था को बंद कर दिया गया। इसके बाद पुलिस को गश्त और निगरानी के लिए पुराने तरीके अपनाने पड़े। पुलिस की गश्त को दर्ज करने और उसकी निगरानी के लिए इमारतों पर क्यूआर कोड लगाए गए, जिन्हें पुलिसकर्मी गश्त के दौरान स्कैन करते थे। भारती के बयान के मुताबिक, आधुनिक तकनीक से लैस व्यवस्था को बंद करने के बाद मुंबई पुलिस इस तरह 2005 के दौर की व्यवस्था पर लौट गई थी।