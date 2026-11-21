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मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, आखिर यह महिला है कौन? मृतका के पास न तो कोई पहचान पत्र था, न ही कोई मोबाइल फोन या बैग, जिससे उसके घर का पता चल सके। एक अनजान लाश की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। तभी जांच टीम की नजर महिला की उंगली में पहनी एक सोने की अंगूठी पर पड़ी। उस अंगूठी पर सांप जैसी अनोखी आकृति बनी हुई थी। यही मामूली दिखने वाली अंगूठी इस पूरे ब्लाइंड मर्डर केस की सबसे बड़ी चाबी बनने वाली थी।रेलवे एसपी (त्रिची) आदर्श पचेरा की अगुवाई में पुलिस ने इस अंगूठी के हॉलमार्क की बारीकी से जांच शुरू की। हॉलमार्क के कोड ने जांच का रुख सीधा गुजरात की तरफ मोड़ दिया। जब पुलिस ने गुजरात के उस सुनार से संपर्क किया, तो पता चला कि यह खास अंगूठी छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक ज्वेलर को सप्लाई की गई थी। पुलिस की टीम रायपुर के उस रिटेलर तक पहुंची और बिक्री के रिकॉर्ड खंगाले। वहां से जो जानकारी मिली, उसने पूरा केस पलट दिया। गहना खरीदते वक्त ग्राहक ने अपना पैन कार्ड और पता दर्ज कराया था। यह पता मध्य प्रदेश का था। जब पुलिस ने उस पते पर संपर्क किया, तो पता चला कि यह महिला पिछले तीन महीने से अपने घर से लापता थीं। खबर मिलते ही उनके पति और बच्चे कन्याकुमारी के लिए रवाना हो गए।एक तरफ जहां अंगूठी ने महिला की पहचान उजागर की, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने कातिल को पकड़ने के लिए भी पूरी ताकत झोंक दी थी। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। एक फुटेज में सफेद कपड़े पहने एक संदिग्ध शख्स उस खाली कोच से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने तुरंत प्लेटफॉर्म पर घूमने वाले तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया। जब सख्ती से पूछताछ की गई, तो एक आरोपी टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जांच शुरू होने के महज छह घंटे के भीतर पुलिस ने कातिल को दबोच लिया था।पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही भटकता रहता था और भीख मांगकर गुजारा करता था। वह पहले भी इस महिला से एकाध बार मिल चुका था। 13 नवंबर की रात उसने मौके का फायदा उठाया और महिला को जबरदस्ती यार्ड में खड़े उस सुनसान डिब्बे के अंदर ले गया। वहां उसने महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया। जब महिला ने विरोध किया, तो उसने बिना किसी हथियार के सिर्फ अपने हाथों से बेरहमी से पीटा और उनके सीने पर जोरदार लातें मारीं। शुरुआती पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी पसलियों के टूटने (फ्रैक्चर) की पुष्टि हुई है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने अपनी खून से सनी शर्ट पास के एक गड्ढे में फेंक दी थी, जिसे पुलिस ने सबूत के तौर पर बरामद कर लिया है।इस अंधे कत्ल की गुत्थी को जिस रफ्तार और सूझबूझ से सुलझाया गया, उसकी महकमे में जमकर सराहना हो रही है। तमिलनाडु रेलवे के डीजीपी के. वन्निया पेरुमल ने जांच टीम की पीठ थपथपाते हुए कहा, 'हमारे एसपी आदर्श पचेरा ने खुद नागरकोइल में कैंप किया और बेहतरीन तफ्तीश की। उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि संदिग्ध को महज छह घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया।' फिलहाल शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है ताकि मौत की सटीक वजह और दरिंदगी की कानूनी पुष्टि हो सके।