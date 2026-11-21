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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी को देशभर में इस अभियान की शुरुआत की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि अभियान के तहत अब तक अच्छा काम हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में हर साल करीब 1.2 करोड़ किशोरियों को टीका लगाने का लक्ष्य है। इसमें से अब तक करीब 87 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो चुका है। यह लक्ष्य भारत के महापंजीयक के 2021 के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर तय किया गया है।टीकाकरण के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। यहां अब तक 29.33 लाख से अधिक 14 साल की लड़कियों को टीका लगाया जा चुका है। बिहार और गुजरात में भी बड़ी संख्या में किशोरियों का टीकाकरण हुआ है।यहां 29.33 लाख से अधिक लड़कियों को टीका लगाया गया है।राज्य में 13.70 लाख से अधिक लड़कियों का टीकाकरण हुआ है।यहां 7.75 लाख से अधिक लड़कियों को टीका लगाया जा चुका है।केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने छह राज्यों को 100 प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने पर बधाई दी है। इनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, मध्य प्रदेश और बिहार शामिल हैं। इसके अलावा 12 राज्य अपने तय लक्ष्य का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा पूरा कर चुके हैं। यह उपलब्धि बताती है कि कई राज्यों में टीकाकरण अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है।जवाब: इस अभियान को आगे बढ़ाने में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ कई स्तरों पर लोगों ने सहयोग किया है। स्वास्थ्यकर्मियों ने टीकाकरण की जिम्मेदारी संभाली। शिक्षकों और अभिभावकों ने भी किशोरियों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया। स्थानीय समुदायों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी अभियान को सफल बनाने में मदद की।