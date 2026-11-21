देश में एचपीवी टीके की एक करोड़ खुराक पूरी: यूपी सबसे आगे; नौ महीने में 87% लक्ष्य हासिल, कैसे मिली सफलता?
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Sat, 21 Nov 2026 09:21 PM IST
सार
भारत में राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान के तहत नौ महीने से भी कम समय में एक करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। देश ने अपने सालाना लक्ष्य का करीब 87 प्रतिशत हिस्सा पूरा कर लिया है। उत्तर प्रदेश 29.33 लाख से अधिक टीकाकरण के साथ सबसे आगे है। छह राज्यों ने 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है, जबकि 12 राज्य 80 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य पूरा कर चुके हैं।
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विस्तार
भारत में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान के तहत नौ महीने से भी कम समय में एक करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। इस अभियान में 14 साल की लड़कियों को टीका लगाया जा रहा है। यह टीका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) के संक्रमण से बचाने में मदद करता है। यह वायरस सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है।
अब तक कितना लक्ष्य पूरा हुआ?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी को देशभर में इस अभियान की शुरुआत की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि अभियान के तहत अब तक अच्छा काम हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में हर साल करीब 1.2 करोड़ किशोरियों को टीका लगाने का लक्ष्य है। इसमें से अब तक करीब 87 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो चुका है। यह लक्ष्य भारत के महापंजीयक के 2021 के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर तय किया गया है।
एचपीवी टीकाकरण में कौन से राज्य सबसे आगे?
टीकाकरण के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। यहां अब तक 29.33 लाख से अधिक 14 साल की लड़कियों को टीका लगाया जा चुका है। बिहार और गुजरात में भी बड़ी संख्या में किशोरियों का टीकाकरण हुआ है।
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उत्तर प्रदेश: यहां 29.33 लाख से अधिक लड़कियों को टीका लगाया गया है।
बिहार: राज्य में 13.70 लाख से अधिक लड़कियों का टीकाकरण हुआ है।
गुजरात: यहां 7.75 लाख से अधिक लड़कियों को टीका लगाया जा चुका है।
किन राज्यों ने 100 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया?
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने छह राज्यों को 100 प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने पर बधाई दी है। इनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, मध्य प्रदेश और बिहार शामिल हैं। इसके अलावा 12 राज्य अपने तय लक्ष्य का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा पूरा कर चुके हैं। यह उपलब्धि बताती है कि कई राज्यों में टीकाकरण अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है।
एचपीवी टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में किन लोगों का योगदान?
जवाब: इस अभियान को आगे बढ़ाने में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ कई स्तरों पर लोगों ने सहयोग किया है। स्वास्थ्यकर्मियों ने टीकाकरण की जिम्मेदारी संभाली। शिक्षकों और अभिभावकों ने भी किशोरियों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया। स्थानीय समुदायों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी अभियान को सफल बनाने में मदद की।
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अब तक कितना लक्ष्य पूरा हुआ?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी को देशभर में इस अभियान की शुरुआत की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि अभियान के तहत अब तक अच्छा काम हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में हर साल करीब 1.2 करोड़ किशोरियों को टीका लगाने का लक्ष्य है। इसमें से अब तक करीब 87 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो चुका है। यह लक्ष्य भारत के महापंजीयक के 2021 के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर तय किया गया है।
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एचपीवी टीकाकरण में कौन से राज्य सबसे आगे?
टीकाकरण के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। यहां अब तक 29.33 लाख से अधिक 14 साल की लड़कियों को टीका लगाया जा चुका है। बिहार और गुजरात में भी बड़ी संख्या में किशोरियों का टीकाकरण हुआ है।
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उत्तर प्रदेश: यहां 29.33 लाख से अधिक लड़कियों को टीका लगाया गया है।
बिहार: राज्य में 13.70 लाख से अधिक लड़कियों का टीकाकरण हुआ है।
गुजरात: यहां 7.75 लाख से अधिक लड़कियों को टीका लगाया जा चुका है।
किन राज्यों ने 100 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया?
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने छह राज्यों को 100 प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने पर बधाई दी है। इनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, मध्य प्रदेश और बिहार शामिल हैं। इसके अलावा 12 राज्य अपने तय लक्ष्य का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा पूरा कर चुके हैं। यह उपलब्धि बताती है कि कई राज्यों में टीकाकरण अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है।
एचपीवी टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में किन लोगों का योगदान?
जवाब: इस अभियान को आगे बढ़ाने में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ कई स्तरों पर लोगों ने सहयोग किया है। स्वास्थ्यकर्मियों ने टीकाकरण की जिम्मेदारी संभाली। शिक्षकों और अभिभावकों ने भी किशोरियों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया। स्थानीय समुदायों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी अभियान को सफल बनाने में मदद की।