दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद: दो युवकों से 19.37 लाख की लूट, पुलिस जांच में जुटी

दिल्ली में अज्ञात बदमाशों द्वारा दो व्यक्तियों से लगभग 19.37 लाख रुपये नकद लूट लिए गए। यह घटना तब हुई जब मुकेश और रामेश्वर नामक दो व्यक्ति स्कूटर से कश्मीरी गेट क्षेत्र से रानी झांसी फ्लाईओवर की ओर जा रहे थे।

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