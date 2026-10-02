दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद: दो युवकों से 19.37 लाख की लूट, पुलिस जांच में जुटी
एएनआई, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Fri, 02 Oct 2026 07:46 AM IST
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दिल्ली में अज्ञात बदमाशों द्वारा दो व्यक्तियों से लगभग 19.37 लाख रुपये नकद लूट लिए गए। यह घटना तब हुई जब मुकेश और रामेश्वर नामक दो व्यक्ति स्कूटर से कश्मीरी गेट क्षेत्र से रानी झांसी फ्लाईओवर की ओर जा रहे थे।
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दिल्ली पुलिस के अनुसार, बदमाशों ने पहले कश्मीरी गेट पर पीड़ितों से लूटपाट करने का प्रयास किया। इसके बाद, पीड़ित तेजी से रानी झांसी फ्लाईओवर की ओर भागे। हालांकि, संदिग्धों ने कथित तौर पर सेंट स्टीफंस कॉलेज के पास उन्हें रोका, जहां उन्होंने उनसे नकदी लूटी और फरार हो गए।
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दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। इस घटना में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।