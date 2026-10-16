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LIVE: सीजेपी के 'तिरंगा मार्च' से पहले सुरक्षा कड़ी, सौरभ भारद्वाज बोले- ये कोशिश अंग्रेजों जैसी

Fri, 16 Oct 2026 12:24 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 16 Oct 2026 12:24 PM IST
खास बातें

CJP Tiranga protest LIVE: सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने आज दिल्ली में 'लहरा दो तिरंगा' मुहिम के तहत युवाओं से बड़ी संख्या में घरों से निकलने और तिरंगा लहराने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी सीजेपी के प्रदर्शन को अपना समर्थन दे दिया है। जबकि दिल्ली पुलिस ने मार्च से लोगों को दूर रहने की अपील की है।

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अभिजीत दिपके - फोटो : अमर उजाला

लाइव अपडेट

01:29 PM, 16-Oct-2026

विरोध प्रदर्शन को अनुमति की जरूरत नहीं: कांग्रेस सांसद राशिद अल्वी

सीजेपी प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद राशिद अल्वी ने कहा, "विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं होती। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में, बिना किसी पूर्व अनुमति के सड़कों और पार्कों में विरोध प्रदर्शन होते हैं। मौजूदा भाजपा सरकार तानाशाही तरीके से काम कर रही है। यह एक तानाशाही शासन है जो अपने खिलाफ उठने वाली किसी भी आवाज को सुनना नहीं चाहता।
 
01:28 PM, 16-Oct-2026

तिरंगा रोकने की कोशिश अंग्रेजों जैसी: सौरभ भारद्वाज

दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वे कहते हैं कि आप भारत में तिरंगा नहीं फहरा सकते। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई तो यही थी। अंग्रेज कहते थे कि सिर्फ ब्रिटिश झंडा ही फहराया जाएगा, और भारतीय कहते थे कि हम तिरंगा फहराएंगे। तिरंगे को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। यह तो बेवकूफी है।
 
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01:25 PM, 16-Oct-2026

उच्चतम न्यायालय ने लिया संज्ञान

भार्गव के अनुसार, पहले सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान उनका कारोबार 10 फीसदी तक गिर गया था। वे इससे उबरने की कोशिश कर रहे थे, तभी इंडिया ब्लॉक और फिर सीजेपी का 'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि अब वे अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए हैं, क्योंकि उन्हें किराया, कर्मचारियों का वेतन और संपत्ति कर चुकाना पड़ता है। ये प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिससे ग्राहक कनॉट प्लेस आने से बच रहे हैं। कनॉट प्लेस एक व्यावसायिक केंद्र है और उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाले यातायात के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। व्यापारियों ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पुलिस आयुक्त और उपराज्यपाल सहित सभी संबंधित अधिकारियों को एक हस्ताक्षरित अनुरोध भेजा है। उन्होंने यहां किसी भी प्रदर्शन की अनुमति न देने का आग्रह किया है। भार्गव ने बताया कि उन्हें आज सूचित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने इस मामले का संज्ञान लिया है।
01:25 PM, 16-Oct-2026

कनॉट प्लेस में प्रदर्शनों से व्यापारी परेशान

नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल भार्गव ने सीजेपी के 'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इन प्रदर्शनों से कनॉट प्लेस के व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है।
 
 
12:22 PM, 16-Oct-2026

आम आदमी पार्टी का समर्थन

आप नेता गोपाल राय ने देश भर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने शांतिपूर्वक हाथ में तिरंगा लेकर एक देश भक्त नागरिक होने के नाते इसमें भाग लेने को कहा। राय ने अपने पोस्ट में लिखा कि वोट बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र बचेगा तो देश बचेगा।

12:22 PM, 16-Oct-2026

गोपाल राय बोले- ये अभियान मोदी सरकार के दमन के खिलाफ

आप विधायक गोपाल राय ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने सीजेपी के ‘तिरंगा लहरा दो’ अभियान का समर्थन करने की अपील की। राय ने कहा कि यह अभियान मोदी सरकार के दमन के खिलाफ है। यह दमन वोट चोरी के जिम्मेदार ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्र युवाओं पर किया जा रहा है।
 
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12:22 PM, 16-Oct-2026

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कनॉट प्लेस के आसपास की कुछ सड़कों पर यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई है। पुलिस ने वाहन चालकों को यात्रा की पहले से योजना बनाने की सलाह दी है। उन्हें अतिरिक्त समय लेकर चलने और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने को कहा गया है। 

12:00 PM, 16-Oct-2026

LIVE: सीजेपी के 'तिरंगा मार्च' से पहले सुरक्षा कड़ी, सौरभ भारद्वाज बोले- ये कोशिश अंग्रेजों जैसी

शुक्रवार को ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन से पहले कनॉट प्लेस और उसके आसपास सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत दिपके ने सेंट्रल पार्क में इस प्रदर्शन का आह्वान किया है। यह प्रदर्शन शुक्रवार, 16 अक्तूबर को शाम पांच बजे है।
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