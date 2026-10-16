LIVE: सीजेपी के 'तिरंगा मार्च' से पहले सुरक्षा कड़ी, सौरभ भारद्वाज बोले- ये कोशिश अंग्रेजों जैसी

01:29 PM, 16-Oct-2026 विरोध प्रदर्शन को अनुमति की जरूरत नहीं: कांग्रेस सांसद राशिद अल्वी सीजेपी प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद राशिद अल्वी ने कहा, "विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं होती। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में, बिना किसी पूर्व अनुमति के सड़कों और पार्कों में विरोध प्रदर्शन होते हैं। मौजूदा भाजपा सरकार तानाशाही तरीके से काम कर रही है। यह एक तानाशाही शासन है जो अपने खिलाफ उठने वाली किसी भी आवाज को सुनना नहीं चाहता।

#WATCH | Delhi: On CJP's ‘Lehra Do Tiranga’ protest, Congress MP Rashid Alvi says, "No permission is required to hold a protest. In democratic countries across the world, protests take place on streets and in parks without any prior authorisation...the current BJP government is acting in a dictatorial manner...it is a dictatorial regime that does not wish to hear any voice raised against it." — ANI (@ANI) October 16, 2026 सीजेपी प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद राशिद अल्वी ने कहा, "विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं होती। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में, बिना किसी पूर्व अनुमति के सड़कों और पार्कों में विरोध प्रदर्शन होते हैं। मौजूदा भाजपा सरकार तानाशाही तरीके से काम कर रही है। यह एक तानाशाही शासन है जो अपने खिलाफ उठने वाली किसी भी आवाज को सुनना नहीं चाहता।

01:28 PM, 16-Oct-2026 तिरंगा रोकने की कोशिश अंग्रेजों जैसी: सौरभ भारद्वाज दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वे कहते हैं कि आप भारत में तिरंगा नहीं फहरा सकते। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई तो यही थी। अंग्रेज कहते थे कि सिर्फ ब्रिटिश झंडा ही फहराया जाएगा, और भारतीय कहते थे कि हम तिरंगा फहराएंगे। तिरंगे को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। यह तो बेवकूफी है।

#WATCH | Delhi AAP president Saurabh Bharadwaj says, "They say that you cannot wave the Tiranga in India. Why can't we do that? Are we doing something? This was what the fight against the British was. The British used to say that only the British flag would be waved and Indians used to say that we would wave the Tricolour...Security is being tightened to stop the Tiranga...This is foolishness." — ANI (@ANI) October 16, 2026 दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वे कहते हैं कि आप भारत में तिरंगा नहीं फहरा सकते। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई तो यही थी। अंग्रेज कहते थे कि सिर्फ ब्रिटिश झंडा ही फहराया जाएगा, और भारतीय कहते थे कि हम तिरंगा फहराएंगे। तिरंगे को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। यह तो बेवकूफी है।

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01:25 PM, 16-Oct-2026 उच्चतम न्यायालय ने लिया संज्ञान भार्गव के अनुसार, पहले सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान उनका कारोबार 10 फीसदी तक गिर गया था। वे इससे उबरने की कोशिश कर रहे थे, तभी इंडिया ब्लॉक और फिर सीजेपी का 'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि अब वे अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए हैं, क्योंकि उन्हें किराया, कर्मचारियों का वेतन और संपत्ति कर चुकाना पड़ता है। ये प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिससे ग्राहक कनॉट प्लेस आने से बच रहे हैं। कनॉट प्लेस एक व्यावसायिक केंद्र है और उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाले यातायात के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। व्यापारियों ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पुलिस आयुक्त और उपराज्यपाल सहित सभी संबंधित अधिकारियों को एक हस्ताक्षरित अनुरोध भेजा है। उन्होंने यहां किसी भी प्रदर्शन की अनुमति न देने का आग्रह किया है। भार्गव ने बताया कि उन्हें आज सूचित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने इस मामले का संज्ञान लिया है। भार्गव के अनुसार, पहले सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान उनका कारोबार 10 फीसदी तक गिर गया था। वे इससे उबरने की कोशिश कर रहे थे, तभी इंडिया ब्लॉक और फिर सीजेपी का 'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि अब वे अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए हैं, क्योंकि उन्हें किराया, कर्मचारियों का वेतन और संपत्ति कर चुकाना पड़ता है। ये प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिससे ग्राहक कनॉट प्लेस आने से बच रहे हैं। कनॉट प्लेस एक व्यावसायिक केंद्र है और उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाले यातायात के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। व्यापारियों ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पुलिस आयुक्त और उपराज्यपाल सहित सभी संबंधित अधिकारियों को एक हस्ताक्षरित अनुरोध भेजा है। उन्होंने यहां किसी भी प्रदर्शन की अनुमति न देने का आग्रह किया है। भार्गव ने बताया कि उन्हें आज सूचित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने इस मामले का संज्ञान लिया है।

01:25 PM, 16-Oct-2026 कनॉट प्लेस में प्रदर्शनों से व्यापारी परेशान नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल भार्गव ने सीजेपी के 'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इन प्रदर्शनों से कनॉट प्लेस के व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है।

#WATCH | Delhi: On CJP's ‘Lehra Do Tiranga’ protest, New Delhi Traders Association President Atul Bhargav says, "... During the CJP protest, our business came down to 10%, and we were trying to recover from that when this protest by the INDIA bloc, followed by the CJP, ‘Lehra Do Tiranga’ started. We have reached our crescendo... We have to pay our rentals, staff, property tax... With these things happening, we are incurring heavy losses... These protests turned out to be violent, so customers avoided coming to CP. Connaught Place is a commerical center; go and protest at the designated place. Why are you protesting here?... It is a very important hub for traffic coming from the North to the South... We have sent a request signed by all the traders in our area to the Prime Minister, to HM, commisisoner police, LG, and everyone... We decided to make a representation asking them not to allow any protests here. I have been told today that the Supreme Court has taken notice of it..." — ANI (@ANI) October 16, 2026

नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल भार्गव ने सीजेपी के 'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इन प्रदर्शनों से कनॉट प्लेस के व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है।

12:22 PM, 16-Oct-2026 आम आदमी पार्टी का समर्थन आप नेता गोपाल राय ने देश भर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने शांतिपूर्वक हाथ में तिरंगा लेकर एक देश भक्त नागरिक होने के नाते इसमें भाग लेने को कहा। राय ने अपने पोस्ट में लिखा कि वोट बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र बचेगा तो देश बचेगा।



आप नेता गोपाल राय ने देश भर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने शांतिपूर्वक हाथ में तिरंगा लेकर एक देश भक्त नागरिक होने के नाते इसमें भाग लेने को कहा। राय ने अपने पोस्ट में लिखा कि वोट बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र बचेगा तो देश बचेगा।

12:22 PM, 16-Oct-2026 गोपाल राय बोले- ये अभियान मोदी सरकार के दमन के खिलाफ आप विधायक गोपाल राय ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने सीजेपी के ‘तिरंगा लहरा दो’ अभियान का समर्थन करने की अपील की। राय ने कहा कि यह अभियान मोदी सरकार के दमन के खिलाफ है। यह दमन वोट चोरी के जिम्मेदार ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्र युवाओं पर किया जा रहा है।

वोट चोरी के जिम्मेदार ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की माँग कर रहे छात्र युवाओं पर मोदी सरकार की तानाशाहीपूर्ण दमन के ख़िलाफ़ CJP के तिरंगा लहरा दो अभियान का समर्थन करें। देश भर के सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी शांतिपूर्वक एक देश भक्त नागरिक होने के नाते हाथ में तिरंगा लेकर इस अभियान में शामिल हों। वोट बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा। लोकतंत्र बचेगा तो देश बचेगा। — Gopal Rai (@AapKaGopalRai) October 16, 2026 आप विधायक गोपाल राय ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने सीजेपी के ‘तिरंगा लहरा दो’ अभियान का समर्थन करने की अपील की। राय ने कहा कि यह अभियान मोदी सरकार के दमन के खिलाफ है। यह दमन वोट चोरी के जिम्मेदार ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्र युवाओं पर किया जा रहा है।

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12:22 PM, 16-Oct-2026 दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कनॉट प्लेस के आसपास की कुछ सड़कों पर यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई है। पुलिस ने वाहन चालकों को यात्रा की पहले से योजना बनाने की सलाह दी है। उन्हें अतिरिक्त समय लेकर चलने और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने को कहा गया है।



दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कनॉट प्लेस के आसपास की कुछ सड़कों पर यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई है। पुलिस ने वाहन चालकों को यात्रा की पहले से योजना बनाने की सलाह दी है। उन्हें अतिरिक्त समय लेकर चलने और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने को कहा गया है।