दिल्ली: रामलीला में रावण के साथ जलेगा 30 फुट का 'कॉकरोच' का पुतला, समिति ने बताई क्या है वजह?

कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने पहले पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन किया था। जून और जुलाई में, समूह एक महीने से अधिक समय तक जंतर मंतर पर धरने पर बैठा था। 20 जुलाई को संसद तक मार्च के बाद प्रधान को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब CJP मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है। यह मांग चुनावी सूचियों के विशेष गहन संशोधन में कथित अनियमितताओं को लेकर है। दिल्ली में इन विरोध प्रदर्शनों के कारण कई कार्यकर्ताओं, छात्रों और पत्रकारों को हिरासत में लिया गया।