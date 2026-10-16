दिल्ली के कालकाजी में हादसा: रेस्टोरेंट में लगी आग, दमकल की नौ गाड़ियां मौके पर; कूलिंग ऑपरेशन जारी

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मिली जानकारी के मुताबिक, कालकाजी मेन रोड पर एक रेस्तरां में आग लग गई। यह घटना शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे हुई। रेस्तरां के साथ एक कार्यालय भी था। आग बुझाने के लिए नौ दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। कूलिंग ऑपरेशन जारी है।

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दक्षिण पूर्व दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक हादसा हुआ है। जहां एक रेस्तरा और ऑफिस में आग लग गई है। मौके पर नौ दमकल गाड़ियां मौजूद हैं और कूलिंग ऑपरेशन जारी है।