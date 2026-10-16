दिल्ली के कालकाजी में हादसा: रेस्टोरेंट में लगी आग, दमकल की नौ गाड़ियां मौके पर; कूलिंग ऑपरेशन जारी
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 16 Oct 2026 11:51 AM IST
सार
राजधानी दिल्ली में आए दिन आग की घटनाएं बढ़ रही है। ताजा मामला दिल्ली के कालकाजी इलाके से सामने आया है। जहां एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। जिसके चपेट में एक ऑफिस भी आ गया है।
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विस्तार
दक्षिण पूर्व दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक हादसा हुआ है। जहां एक रेस्तरा और ऑफिस में आग लग गई है। मौके पर नौ दमकल गाड़ियां मौजूद हैं और कूलिंग ऑपरेशन जारी है।
मिली जानकारी के मुताबिक, कालकाजी मेन रोड पर एक रेस्तरां में आग लग गई। यह घटना शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे हुई। रेस्तरां के साथ एक कार्यालय भी था। आग बुझाने के लिए नौ दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। कूलिंग ऑपरेशन जारी है।
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मिली जानकारी के मुताबिक, कालकाजी मेन रोड पर एक रेस्तरां में आग लग गई। यह घटना शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे हुई। रेस्तरां के साथ एक कार्यालय भी था। आग बुझाने के लिए नौ दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। कूलिंग ऑपरेशन जारी है।
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