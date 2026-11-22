04:11 AM, 22-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: पंत और कंबोज के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भारत ने चार विकेट पर 536 रन बना लिए हैं। फिलहाल अंशुल कंबोज 25 रन और ऋषभ पंत 80 रन बनाकर क्रीज पर हैं। दोनों के बीच 50 रन की साझेदारी हो चुकी है। भारत की बढ़त 168 रन की हो चुकी है। भारत ने चार विकेट पर 536 रन बना लिए हैं। फिलहाल अंशुल कंबोज 25 रन और ऋषभ पंत 80 रन बनाकर क्रीज पर हैं। दोनों के बीच 50 रन की साझेदारी हो चुकी है। भारत की बढ़त 168 रन की हो चुकी है।

03:54 AM, 22-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: भारत 520 रन के पार भारत ने चार विकेट पर 522 रन बना लिए हैं। फिलहाल टीम इंडिया की लीड 154 रन की हो चुकी है। ऋषभ पंत 71 रन और अंशुल कंबोज 20 रन बनाकर क्रीज पर हैं। दोनों के बीच 36 रन की अब तक साझेदारी हो चुकी है। भारत ने चार विकेट पर 522 रन बना लिए हैं। फिलहाल टीम इंडिया की लीड 154 रन की हो चुकी है। ऋषभ पंत 71 रन और अंशुल कंबोज 20 रन बनाकर क्रीज पर हैं। दोनों के बीच 36 रन की अब तक साझेदारी हो चुकी है।

विज्ञापन

03:33 AM, 22-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: चौथे दिन का खेल शुरू चौथे दिन के खेल की शुरुआत हो चुकी है। भारत चार विकेट पर 486 रन से आगे खेल रहा है। फिलहाल ऋषभ पंत 55 रन पर खेल रहे हैं, जबकि अंशुल कंबोज को खाता खोलना बाकी है। चौथे दिन के खेल की शुरुआत हो चुकी है। भारत चार विकेट पर 486 रन से आगे खेल रहा है। फिलहाल ऋषभ पंत 55 रन पर खेल रहे हैं, जबकि अंशुल कंबोज को खाता खोलना बाकी है।

03:24 AM, 22-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: तीसरे दिन क्या हुआ? भारत ने दिन की शुरुआत एक विकेट पर 159 रन से की और स्टंप्स तक चार विकेट पर 486 रन बना लिए।

केएल राहुल ने 290 गेंद में 136 रन बनाकर टेस्ट करियर का 13वां शतक लगाया।

देवदत्त पडिक्कल ने 175 गेंद में 80 रन की पारी खेली। राहुल और पडिक्कल के बीच दूसरे विकेट के लिए 165 रन की साझेदारी हुई।

शुभमन गिल ने 146 गेंद में 98 रन बनाए। वह अपने टेस्ट करियर के 11वें शतक से चूक गए।

ऋषभ पंत ने 55 गेंद में अपना 22वां टेस्ट अर्धशतक पूरा किया। वह 55 रन बनाकर नाबाद हैं।

भारत ने न्यूजीलैंड के पहली पारी के 368 रन के जवाब में 118 रन की बढ़त हासिल कर ली है।

न्यूजीलैंड की ओर से मैट हेनरी, काइल जेमीसन, जैकब डफी और नाथन स्मिथ को एक-एक विकेट मिला।