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IND vs NZ Live Score: भारत चार विकेट पर 530 रन के पार, पंत की आक्रामक बैटिंग, कंबोज के साथ 50+ रन की साझेदारी
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, वेलिंगटन Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sun, 22 Nov 2026 04:20 AM IST
खास बातें
India vs New Zealand 1st Test Day-4 Live Score Updates: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में जारी है। तीन दिन का खेल हो चुका है। आज चौथा दिन है। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 368 रन बनाए थे। भारत की पहली पारी जारी है।
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लाइव अपडेट
04:11 AM, 22-Nov-2026
IND vs NZ Live Score: पंत और कंबोज के बीच अर्धशतकीय साझेदारीभारत ने चार विकेट पर 536 रन बना लिए हैं। फिलहाल अंशुल कंबोज 25 रन और ऋषभ पंत 80 रन बनाकर क्रीज पर हैं। दोनों के बीच 50 रन की साझेदारी हो चुकी है। भारत की बढ़त 168 रन की हो चुकी है।
03:54 AM, 22-Nov-2026
IND vs NZ Live Score: भारत 520 रन के पारभारत ने चार विकेट पर 522 रन बना लिए हैं। फिलहाल टीम इंडिया की लीड 154 रन की हो चुकी है। ऋषभ पंत 71 रन और अंशुल कंबोज 20 रन बनाकर क्रीज पर हैं। दोनों के बीच 36 रन की अब तक साझेदारी हो चुकी है।
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03:33 AM, 22-Nov-2026
IND vs NZ Live Score: चौथे दिन का खेल शुरूचौथे दिन के खेल की शुरुआत हो चुकी है। भारत चार विकेट पर 486 रन से आगे खेल रहा है। फिलहाल ऋषभ पंत 55 रन पर खेल रहे हैं, जबकि अंशुल कंबोज को खाता खोलना बाकी है।
03:24 AM, 22-Nov-2026
IND vs NZ Live Score: तीसरे दिन क्या हुआ?
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भारत ने दिन की शुरुआत एक विकेट पर 159 रन से की और स्टंप्स तक चार विकेट पर 486 रन बना लिए।
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केएल राहुल ने 290 गेंद में 136 रन बनाकर टेस्ट करियर का 13वां शतक लगाया।
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देवदत्त पडिक्कल ने 175 गेंद में 80 रन की पारी खेली। राहुल और पडिक्कल के बीच दूसरे विकेट के लिए 165 रन की साझेदारी हुई।
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शुभमन गिल ने 146 गेंद में 98 रन बनाए। वह अपने टेस्ट करियर के 11वें शतक से चूक गए।
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ऋषभ पंत ने 55 गेंद में अपना 22वां टेस्ट अर्धशतक पूरा किया। वह 55 रन बनाकर नाबाद हैं।
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भारत ने न्यूजीलैंड के पहली पारी के 368 रन के जवाब में 118 रन की बढ़त हासिल कर ली है।
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न्यूजीलैंड की ओर से मैट हेनरी, काइल जेमीसन, जैकब डफी और नाथन स्मिथ को एक-एक विकेट मिला।
03:15 AM, 22-Nov-2026