एसीसी मेंस राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 के आठवें मुकाबले में आज, 22 नवंबर को चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत-ए और पाकिस्तान शाहीन्स (पाकिस्तान-ए) की टीमें आमने-सामने होंगी। दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला यह 50-ओवर का मुकाबला ग्रुप-बी में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिहाज से बेहद अहम है। यह मुकाबला दोपहर 3:30 बजे (भारतीय समयानुसार) से खेला जाएगा। टॉस दोपहर तीन बजे होगा।

लय में दोनों टीमें, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ उतरने की उम्मीद

कप्तान तिलक वर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम शानदार फॉर्म में है। 20 नवंबर को खेले गए अपने पहले मुकाबले में भारत-ए ने नेपाल को 306 रनों के विशाल अंतर से रौंदा था। उस मैच में तिलक वर्मा (107) और विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार कुशाग्र (117) ने शानदार शतक जड़े थे, जबकि तेज गेंदबाज प्रिंस यादव (5 विकेट) और हर्षित राणा (4 विकेट) की घातक गेंदबाजी के सामने नेपाल की टीम महज 26 रनों पर ढेर हो गई थी। इस एकतरफा जीत के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट अपने विनिंग कॉम्बिनेशन में शायद ही कोई बदलाव करे।



दूसरी ओर, डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान-ए ने अब्दुल समद की कप्तानी में अपने अभियान की शुरुआत यूएई पर 61 रनों की जीत के साथ की है। 245 रनों के स्कोर का बचाव करते हुए तेज गेंदबाज अली रजा, अहमद दानियाल और स्पिनर सुफियान मुकीम ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी। पाकिस्तान भी बिना किसी बदलाव के मैदान पर उतर सकता है।