भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से महफिल लूट ली। 29 वर्षीय बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने रविवार को अपने टेस्ट करियर का नौवां शतक जड़ा। पंत ने 147वें ओवर की पांचवीं गेंद पर ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ लॉन्ग-ऑफ की दिशा में शानदार छक्का लगाकर अपना सैकड़ा पूरा किया। इसके साथ ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के एक खास रिकॉर्ड में इंग्लैंड के दिग्गज केन बैरिंगटन की बराबरी कर ली है।

ऋषभ पंत की इस शानदार पारी पर पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर भी बेहद खुश नजर आए। दिलचस्प बात यह है कि दो साल पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एक खराब शॉट खेलने के कारण 77 वर्षीय गावस्कर ने ऑन-एयर पंत को कड़ी फटकार लगाते हुए 'स्टूपिड, स्टूपिड, स्टूपिड' कहा था, लेकिन वेलिंगटन में जब पंत ने छक्का जड़कर सेना (SENA) देशों में शतक लगाने वाले पहले एशियाई विकेटकीपर बनने का इतिहास रचा, तो गावस्कर की आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान थी। वह अपनी सीट से खड़े होकर पंत के लिए तालियां बजाते दिखे।

पंत ने 128 रनों की खेली यादगार पारी

चोट के कारण पिछले एक महीने से मैदान से बाहर रहने और इंडिया-ए सीरीज न खेलने के कारण पंत की मैच प्रैक्टिस पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन उन्होंने न्यूजीलैंड में अपना पहला टेस्ट शतक जड़कर आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत बेहद संयम के साथ की और अर्धशतक चौके से पूरा किया।



इसके बाद पंत ने गियर बदला और 131वें ओवर में काइल जेमीसन की लगातार गेंदों पर छक्का और चौका जड़ा। उन्होंने अंशुल कंबोज (68 रनों की साझेदारी) और ध्रुव जुरेल (75 रनों की साझेदारी) के साथ मिलकर भारतीय पारी को मजबूती दी। पंत अंततः 153वें ओवर में 153 गेंदों पर 10 चौकों और छह छक्कों की मदद से 128 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने अपनी पहली पारी 720/9 पर घोषित कर कीवी टीम पर 352 रन की विशाल बढ़त हासिल कर ली। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 368 रन बनाए थे।