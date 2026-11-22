टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार बना यह रिकॉर्ड

भारत की पारी में पहले से सातवें विकेट तक लगातार हर विकेट के लिए 50 या उससे ज्यादा रन की साझेदारी हुई। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी टीम ने एक पारी में शुरुआती सातों विकेट के लिए 50 या उससे ज्यादा रन जोड़े। भारत की ओर से सबसे बड़ी साझेदारी दूसरे विकेट के लिए हुई। केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल ने 165 रन जोड़े। इसके बाद पहले विकेट के लिए यशस्वी जायसवाल और राहुल ने 130 रन की साझेदारी की। शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने चौथे विकेट के लिए 100 रन जोड़े। पंत ने अंशुल कंबोज के साथ पांचवें विकेट के लिए 68 और ध्रुव जुरेल के साथ छठे विकेट के लिए 75 रन की साझेदारी की।



(नोट: टेस्ट क्रिकेट का पहला मुकाबला 15 मार्च 1877 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच शुरू हुआ था। नवंबर 2026 तक इस प्रारूप को करीब 150 साल हो चुके हैं। इतने लंबे इतिहास में पहली बार एक पारी में शुरुआती सातों विकेट के लिए 50 या उससे ज्यादा रन की साझेदारी का रिकॉर्ड बनना भारतीय टीम की उपलब्धि को खास बनाता है।)



भारत की पहली पारी में विकेट के हिसाब से साझेदारियां

विकेट बल्लेबाज साझेदारी पहला यशस्वी जायसवाल – केएल राहुल 130 रन दूसरा देवदत्त पडिक्कल – केएल राहुल 165 रन तीसरा शुभमन गिल – केएल राहुल 91 रन चौथा शुभमन गिल – ऋषभ पंत 100 रन पांचवां अंशुल कंबोज – ऋषभ पंत 68 रन छठा ध्रुव जुरेल – ऋषभ पंत 75 रन सातवां वॉशिंगटन सुंदर – ध्रुव जुरेल 54 रन आठवां आकाश दीप – ध्रुव जुरेल 13 रन नौवां जसप्रीत बुमराह – ध्रुव जुरेल 24 रन

50+ रन की साझेदारियां टीम और

ओवरऑल पारी मुकाबला 8 भारत (पहली पारी) इंग्लैंड, द ओवल, 2007 7 ऑस्ट्रेलिया (दूसरी पारी) इंग्लैंड, सिडनी, 2025-26 7 भारत (दूसरी पारी) न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2026

भारत ने इस पारी में सात 50 से ज्यादा रन की साझेदारियां कीं। टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा ऐसी साझेदारियों का रिकॉर्ड भारत के ही नाम है। टीम ने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ द ओवल टेस्ट की पहली पारी में आठ बार 50 से ज्यादा रन की साझेदारी की थी।