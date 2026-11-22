टीम (ओवरऑल पारी) विपक्षी टीम मैदान साल ऑस्ट्रेलिया (दूसरी पारी) वेस्टइंडीज ब्रिस्बेन 1960/61 पाकिस्तान (दूसरी पारी) बांग्लादेश खुलना 2015 भारत (दूसरी पारी) ऑस्ट्रेलिया अहमदाबाद 2023 भारत (दूसरी पारी) न्यूजीलैंड वेलिंगटन 2026

वेलिंगटन टेस्ट में भारत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि में टीम के शीर्ष पांच बल्लेबाजों का अहम योगदान रहा। पहली पारी में केएल राहुल ने शानदार 136 रन बनाए, जबकि कप्तान शुभमन गिल (98), यशस्वी जायसवाल (85), देवदत्त पडिक्कल (80) और ऋषभ पंत (128) ने बेहतरीन पारियां खेलकर कीवी गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। पंत ने अपनी पारी में 10 चौके और छह छक्के लगाए।वेलिंगटन टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों ने एक ऐसा दुर्लभ कीर्तिमान रच दिया, जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में इससे पहले केवल एक बार हुआ था। इस पारी में भारत के शीर्ष पांच बल्लेबाजों (यशस्वी जायसवाल 85, केएल राहुल 136, देवदत्त पडिक्कल 80, शुभमन गिल 98 और ऋषभ पंत 128) में से प्रत्येक ने 80 या उससे अधिक रन बनाए। टेस्ट इतिहास में यह केवल दूसरा मौका है जब किसी टीम के टॉप-5 बल्लेबाजों ने एक ही पारी में 80+ का स्कोर खड़ा किया है। इससे पहले 2014 में अबू धाबी टेस्ट में पाकिस्तान ने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ ही (566/3 घोषित) यह कमाल किया था। इसके अलावा, भारत ने इस पारी में पहले छह विकेटों के लिए लगातार 50+ रनों की साझेदारियां कर भी एक नया कीर्तिमान रचा। टेस्ट क्रिकेट में चौथी बार ऐसा हुआ है।