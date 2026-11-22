{"_id":"6b02774045a0c6affb0256c6","slug":"vaibhav-sooryavanshi-vs-ali-raza-india-a-set-for-pakistan-a-showdown-in-rising-stars-asia-cup-2026-11-22","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आज भारत-पाकिस्तान के बीच महामुकाबला: अली रजा से हिसाब चुकता करेंगे वैभव सूर्यवंशी! याद आएगा 2025 का विवाद","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

भारत ए और पाकिस्तान शाहीन्स के बीच राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 में रविवार को महामुकाबला खेला जाएगा। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी और अली रजा की भिड़ंत पर खास नजरें रहेंगी। दोनों के बीच 2025 के अंडर-19 एशिया कप फाइनल में तीखी बहस हुई थी।

विज्ञापन राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 में रविवार को भारत ए और पाकिस्तान शाहीन्स के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा। कतर के दोहा में होने वाले इस मैच में दोनों टीमों की नजरें जीत के साथ ग्रुप बी में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होंगी। मुकाबले को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा युवा भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अली रजा की संभावित भिड़ंत को लेकर है। दोनों खिलाड़ी एक बार फिर आमने-सामने होंगे। इससे पहले दिसंबर 2025 में अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में दोनों के बीच मैदान पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी।

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दोनों टीमों ने जीते शुरुआती मैच

भारत ए ने टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत नेपाल के खिलाफ 306 रनों की विशाल जीत के साथ की है। वहीं, पाकिस्तान शाहीन्स ने यूएई को 61 रन से हराकर जीत के साथ आगाज किया। ऐसे में दोनों टीमें जीत की लय बरकरार रखना चाहेंगी। हालांकि, भारत के लिए यह मुकाबला पिछले संस्करण में पाकिस्तान से मिली हार का हिसाब बराबर करने का भी मौका होगा।

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2025 में वैभव सूर्यवंशी और अली रजा के बीच हुआ था विवाद

भारत और पाकिस्तान के इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी और अली रजा की भिड़ंत पर खास नजर रहेगी। दोनों के बीच दिसंबर 2025 में खेले गए अंडर-19 एशिया कप के फाइनल के दौरान विवाद हुआ था। उस मुकाबले में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अली रजा ने वैभव सूर्यवंशी को आउट किया था। विकेट लेने के बाद रजा ने भारतीय बल्लेबाज को आक्रामक अंदाज में विदाई दी थी। इस पर वैभव ने भी प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद मैदान पर दोनों के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी। उस फाइनल में अली रजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट झटके थे और पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया था। अब राइजिंग स्टार्स एशिया कप में दोनों की दोबारा भिड़ंत इस मुकाबले को और दिलचस्प बना रही है।

🚨 VAIBHAV SURYAVANSHI VS ALI RAZA FIGHT 🚨 - Vaibhav Suryavanshi had a clash with Pakistani fast bowler Ali Raza 😨 Vaibhav Suryavanshi says - "Your status is no better than my shoes" 😯 - What's your take 🤔 #INDvsPAK https://t.co/l0u8VZcMkr — Richard Kettlebourogh Fans (@RichKettle07) December 21, 2025 भारत और पाकिस्तान के इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी और अली रजा की भिड़ंत पर खास नजर रहेगी। दोनों के बीच दिसंबर 2025 में खेले गए अंडर-19 एशिया कप के फाइनल के दौरान विवाद हुआ था। उस मुकाबले में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अली रजा ने वैभव सूर्यवंशी को आउट किया था। विकेट लेने के बाद रजा ने भारतीय बल्लेबाज को आक्रामक अंदाज में विदाई दी थी। इस पर वैभव ने भी प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद मैदान पर दोनों के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी। उस फाइनल में अली रजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट झटके थे और पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया था। अब राइजिंग स्टार्स एशिया कप में दोनों की दोबारा भिड़ंत इस मुकाबले को और दिलचस्प बना रही है।

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पिछले संस्करण में पाकिस्तान से मिली हार का बदला लेना चाहेगा भारत भारत ए के लिए यह मुकाबला पिछले संस्करण की हार का बदला लेने का मौका भी है। नवंबर 2025 में पाकिस्तान शाहीन्स ने ग्रुप स्टेज के मुकाबले में भारत को आठ विकेट से करारी शिकस्त दी थी। उस मैच में पाकिस्तान के ऑलराउंडर माज सदाकत ने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया था।

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 19 ओवर में महज 136 रन पर सिमट गई थी। वैभव सूर्यवंशी ने 28 गेंदों में 45 रन बनाए थे, जबकि नमन धीर ने 20 गेंदों में 35 रनों का योगदान दिया था। हालांकि, शुरुआती अच्छी बल्लेबाजी के बावजूद भारतीय टीम आखिरी 10 ओवर में आठ विकेट गंवाकर सिर्फ 35 रन ही जोड़ सकी।

पाकिस्तान की ओर से माज सदाकत ने दो विकेट लेने के बाद बल्लेबाजी में भी कमाल किया। उन्होंने महज 47 गेंदों में 79 रन की पारी खेली और पाकिस्तान को 13.2 ओवर में ही जीत दिला दी। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था।

तिलक वर्मा और कुमार कुशाग्र ने नेपाल के खिलाफ जड़े शतक

भारत ए ने नेपाल के खिलाफ अपने पहले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि, टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और महज 42 रन के स्कोर पर तीन विकेट गिर गए थे। इसके बाद कप्तान तिलक वर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र ने मोर्चा संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट के लिए 206 रनों की शानदार साझेदारी हुई। तिलक वर्मा ने 113 गेंदों में 107 रन बनाए, जिसमें छह चौके और चार छक्के शामिल रहे। वहीं, कुमार कुशाग्र ने 102 गेंदों में 117 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके और पांच छक्के लगाए। इन दोनों के शतकों की बदौलत भारत ए ने निर्धारित 50 ओवर में नौ विकेट पर 332 रन बनाए। अंत में सूर्यांश शेडगे ने महज 14 गेंदों में नाबाद 36 रन बनाकर टीम के स्कोर को मजबूती दी।



लक्ष्य का पीछा करने उतरी नेपाल की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बेबस नजर आई। पूरी टीम महज 26 रन पर 11.3 ओवर में ऑलआउट हो गई। प्रिंस यादव ने पांच ओवर में सिर्फ छह रन देकर पांच विकेट झटके, जबकि हर्षित राणा ने 16 रन देकर चार बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। भारत ने यह मुकाबला 306 रनों से अपने नाम किया।

पाकिस्तान भी जीत के रथ पर सवार

पाकिस्तान शाहीन्स ने अपने पहले मुकाबले में यूएई को 61 रनों से हराया था। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 245 रन बनाए थे। टीम की ओर से शमाइल हुसैन ने 39 गेंदों में 62 रन की तेजतर्रार पारी खेली, जिसमें सात छक्के शामिल थे। माज सदाकत ने भी 53 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए यूएई की टीम 184 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान की ओर से अली रजा और सुफियान मोकीम ने तीन-तीन विकेट हासिल किए, जबकि माज सदाकत ने दो विकेट झटके। पाकिस्तान के लिए माज सदाकत एक बार फिर भारत के खिलाफ बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। इसके अलावा शमाइल हुसैन, अब्दुल समद, अली रजा और सुफियान मोकीम पर भी नजरें रहेंगी।