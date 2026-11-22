02:04 PM, 22-Nov-2026 IND A vs PAK A Live Score: लाइव स्ट्रीमिंग और प्रसारण से जुड़ी जानकारी इंडिया-ए और पाकिस्तान-ए के बीच यह मुकाबला कब खेला जाएगा?

यह मैच आज यानी रविवार, 22 नवंबर 2026 को खेला जाएगा।



यह मैच किस मैदान पर आयोजित किया जा रहा है?

यह मुकाबला दोहा (कतर) के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।



भारतीय समयानुसार मैच कितने बजे शुरू होगा?

मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे (स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:00 बजे) शुरू होगा। टॉस इससे आधा घंटा पहले यानी दोपहर 3:00 बजे होगा।



टीवी पर इस मैच का लाइव प्रसारण कहां देख सकते हैं?

भारत में इस टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं। आप Sony Sports 1, Sony Sports 2, Sony Sports 3 चैनलों पर मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं।



मोबाइल या लैपटॉप पर लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव (SonyLIV) एप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा आप Amarujala.com पर भी मैच से जुड़े लाइव अपडेट्स और खबरें पढ़ सकते हैं। यह मैच आज यानी रविवार, 22 नवंबर 2026 को खेला जाएगा।यह मुकाबला दोहा (कतर) के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे (स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:00 बजे) शुरू होगा। टॉस इससे आधा घंटा पहले यानी दोपहर 3:00 बजे होगा।भारत में इस टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं। आप Sony Sports 1, Sony Sports 2, Sony Sports 3 चैनलों पर मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं।मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव (SonyLIV) एप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा आपपर भी मैच से जुड़े लाइव अपडेट्स और खबरें पढ़ सकते हैं।

02:03 PM, 22-Nov-2026 IND A vs PAK A Live Score: पिछले पांच वनडे (50-ओवर) मुकाबलों का हाल 50-ओवर के फॉर्मेट में खेले गए पिछले पांच मैचों में भी भारत-ए ने 3 और पाकिस्तान-ए ने 2 मैच जीते हैं। हालांकि, 2023 के फाइनल में मिली 128 रनों की हार का बदला लेने के इरादे से आज भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी।

तारीख नतीजा 23 जुलाई 2023 पाकिस्तान-ए ने 128 रनों से जीत दर्ज की 19 जुलाई 2023 भारत-ए ने 8 विकेट (80 गेंद शेष रहते) से जीत दर्ज की 06 जुलाई 2006 भारत-ए ने 130 रनों से जीत दर्ज की 05 मई 2006 पाकिस्तान-ए ने 36 रनों से जीत दर्ज की 28 अप्रैल 2006 भारत-ए ने 34 रनों से जीत दर्ज की 50-ओवर के फॉर्मेट में खेले गए पिछले पांच मैचों में भी भारत-ए ने 3 और पाकिस्तान-ए ने 2 मैच जीते हैं। हालांकि, 2023 के फाइनल में मिली 128 रनों की हार का बदला लेने के इरादे से आज भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी।

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02:03 PM, 22-Nov-2026 IND A vs PAK A Live Score: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड: टूर्नामेंट में भारत-ए का पलड़ा भारी 2013 से अब तक एसीसी इमर्जिंग टीम्स एशिया कप या एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत-ए और पाकिस्तान-ए (पाकिस्तान शाहीन्स) के बीच कुल आठ मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत-ए ने 5-3 की बढ़त बना रखी है।

विवरण आंकड़े कुल मैच

(इमर्जिंग एशिया कप/राइजिंग स्टार्स) 8 भारत-ए की जीत 5 पाकिस्तान-ए की जीत 3 टाई/बेनतीजा 0 पिछला मुकाबला (16 नवंबर 2025) पाकिस्तान-ए ने 8 विकेट से जीत दर्ज की (टी20, दोहा) पिछला 50-ओवर मुकाबला (23 जुलाई 2023, फाइनल) पाकिस्तान-ए ने 128 रनों से जीत दर्ज की (कोलंबो) 2013 से अब तक एसीसी इमर्जिंग टीम्स एशिया कप या एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत-ए और पाकिस्तान-ए (पाकिस्तान शाहीन्स) के बीच कुल आठ मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत-ए ने 5-3 की बढ़त बना रखी है।

02:02 PM, 22-Nov-2026 IND A vs PAK A Live Score: दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11 भारत-ए (संभावित प्लेइंग-11): अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बडोनी, रिंकू सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), शाहबाज अहमद, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, हर्षित राणा, प्रिंस यादव।



पाकिस्तान-ए (संभावित प्लेइंग-11): शामिल हुसैन, माज सदाकत, रोहेल नजीर (विकेटकीपर), हसन नवाज, अब्दुल समद (कप्तान), फरहान यूसुफ, साद मसूद, मोहम्मद इमरान रंधावा, अहमद दानियाल, अली रजा, सुफियान मुकीम। अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बडोनी, रिंकू सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), शाहबाज अहमद, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, हर्षित राणा, प्रिंस यादव।शामिल हुसैन, माज सदाकत, रोहेल नजीर (विकेटकीपर), हसन नवाज, अब्दुल समद (कप्तान), फरहान यूसुफ, साद मसूद, मोहम्मद इमरान रंधावा, अहमद दानियाल, अली रजा, सुफियान मुकीम।

02:02 PM, 22-Nov-2026 IND A vs PAK A Live Score: लय में दोनों टीमें, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ उतरने की उम्मीद कप्तान तिलक वर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम शानदार फॉर्म में है। 20 नवंबर को खेले गए अपने पहले मुकाबले में भारत-ए ने नेपाल को 306 रनों के विशाल अंतर से रौंदा था। उस मैच में तिलक वर्मा (107) और विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार कुशाग्र (117) ने शानदार शतक जड़े थे, जबकि तेज गेंदबाज प्रिंस यादव (5 विकेट) और हर्षित राणा (4 विकेट) की घातक गेंदबाजी के सामने नेपाल की टीम महज 26 रनों पर ढेर हो गई थी। इस एकतरफा जीत के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट अपने विनिंग कॉम्बिनेशन में शायद ही कोई बदलाव करे।



दूसरी ओर, डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान-ए ने अब्दुल समद की कप्तानी में अपने अभियान की शुरुआत यूएई पर 61 रनों की जीत के साथ की है। 245 रनों के स्कोर का बचाव करते हुए तेज गेंदबाज अली रजा, अहमद दानियाल और स्पिनर सुफियान मुकीम ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी। पाकिस्तान भी बिना किसी बदलाव के मैदान पर उतर सकता है। कप्तान तिलक वर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम शानदार फॉर्म में है। 20 नवंबर को खेले गए अपने पहले मुकाबले में भारत-ए ने नेपाल को 306 रनों के विशाल अंतर से रौंदा था। उस मैच में तिलक वर्मा (107) और विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार कुशाग्र (117) ने शानदार शतक जड़े थे, जबकि तेज गेंदबाज प्रिंस यादव (5 विकेट) और हर्षित राणा (4 विकेट) की घातक गेंदबाजी के सामने नेपाल की टीम महज 26 रनों पर ढेर हो गई थी। इस एकतरफा जीत के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट अपने विनिंग कॉम्बिनेशन में शायद ही कोई बदलाव करे।दूसरी ओर, डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान-ए ने अब्दुल समद की कप्तानी में अपने अभियान की शुरुआत यूएई पर 61 रनों की जीत के साथ की है। 245 रनों के स्कोर का बचाव करते हुए तेज गेंदबाज अली रजा, अहमद दानियाल और स्पिनर सुफियान मुकीम ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी। पाकिस्तान भी बिना किसी बदलाव के मैदान पर उतर सकता है।

02:01 PM, 22-Nov-2026 IND A vs PAK A Live Score: भारत की पाकिस्तान से टक्कर एसीसी मेंस राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 के आठवें मुकाबले में आज, 22 नवंबर को चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत-ए और पाकिस्तान शाहीन्स (पाकिस्तान-ए) की टीमें आमने-सामने होंगी। दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला यह 50-ओवर का मुकाबला ग्रुप-बी में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिहाज से बेहद अहम है। यह मुकाबला दोपहर 3:30 बजे (भारतीय समयानुसार) से खेला जाएगा। टॉस दोपहर तीन बजे होगा। एसीसी मेंस राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 के आठवें मुकाबले में आज, 22 नवंबर को चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत-ए और पाकिस्तान शाहीन्स (पाकिस्तान-ए) की टीमें आमने-सामने होंगी। दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला यह 50-ओवर का मुकाबला ग्रुप-बी में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिहाज से बेहद अहम है। यह मुकाबला दोपहर 3:30 बजे (भारतीय समयानुसार) से खेला जाएगा। टॉस दोपहर तीन बजे होगा।

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