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चिर-परिचित अंदाज में पूरा किया शतक

ऋषभ पंत ने अपने चिर-परिचित अंदाज में टेस्ट करियर का नौवां शतक पूरा किया। उन्होंने ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर पहले चौका लगाया और फिर अगली ही गेंद पर छक्का लगाकर शतक पूरा किया। उन्होंने क्रीज से बाहर निकलकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया। शतक पूरा करते ही पंत ने आंखें बंद कर कुछ पल के लिए ऊपर देखा, मानो भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हों। ध्रुव जुरेल ने उनके पास आकर दो बार गले लगाया। ड्रेसिंग रूम में मौजूद भारतीय सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी और कोच भी खड़े होकर तालियां बजाने लगे। जश्न के दौरान पंत ने अपने बल्ले को चूमा और उसकी ओर फ्लाइंग किस भी किया। भारत ने पांच विकेट पर 601 रन बना लिए हैं। टीम इंडिया की बढ़त 233 रन की हो चुकी है।

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भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बेसिन रिजर्व में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में शानदार शतक जड़कर इतिहास रच दिया है। यह पंत के टेस्ट करियर का नौवां शतक है, जो 14 पारियों के लंबे इंतजार के बाद आया है। पंत ने इसी के साथ कई रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए।