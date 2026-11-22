बुमराह की गेंद पर फिर पंत के हाथों लपके गए लाथम

बुमराह ने गेंद ऑफ स्टंप के बाहर रखी, जो पिच से पड़ने के बाद थोड़ा बाहर की ओर निकली। लाथम ने इस पर ढीला शॉट खेलने की कोशिश की और गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में चली गई। लाथम दो गेंदों पर शून्य बनाकर लौटे। बुमराह ने विकेट लेने के बाद आसमान की ओर फ्लाइंग किस भी किया।



अपनी पहली पारी में भारत ने न्यूजीलैंड को 166 ओवर तक मैदान पर फील्डिंग करवाए रखा था। इसके बाद लाथम को दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए लौटने से पहले लगभग 10 मिनट का ही समय मिला। कमेंट्री में उनकी थकान को भी इस विकेट की एक संभावित वजह बताया गया। लाथम आमतौर पर ऑफ स्टंप के आसपास काफी सतर्क रहते हैं, लेकिन इस बार वह गेंद को खेलने में असमंजस में दिखे। पहली पारी में भी लाथम ने गलती की थी। उन्होंने स्विंग होती गेंद को लीव करने की कोशिश की थी। गेंद उनके विकेट पर जा लगी थी। तब भी वह खाता नहीं खोल सके थे।