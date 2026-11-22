भारत vs न्यूजीलैंड: बुमराह श्रीसंत-जहीर के क्लब में शामिल; दोनों पारियों में कीवी कप्तान को शून्य पर किया आउट
भारत के विशाल स्कोर के बाद न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में भी कुछ ऐसा हुआ, जिसने कप्तान टॉम लाथम को अनचाही रिकॉर्ड लिस्ट में पहुंचा दिया। जसप्रीत बुमराह ने दूसरी पारी की दूसरी गेंद पर उन्हें फिर पवेलियन भेजा। लाथम के नाम कौन-सा शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुआ और इस मामले में भारत के किस पूर्व बल्लेबाज का नाम भी शामिल है?
विस्तार
भारत के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम के लिए चौथा दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। पहली पारी में खाता नहीं खोल पाने वाले लाथम दूसरी पारी में भी अपना खाता नहीं खोल सके। जसप्रीत बुमराह ने उन्हें दूसरी पारी की दूसरी ही गेंद पर पवेलियन भेज दिया। इस तरह लाथम टेस्ट में 'पेयर' यानी दोनों पारियों में शून्य पर आउट होने वाले न्यूजीलैंड के कप्तानों की सूची में शामिल हो गए।
न्यूजीलैंड की पहली पारी 368 रन पर सिमट गई थी। इसके जवाब में भारत ने पहली पारी में नौ विकेट पर 720 रन बनाकर पारी घोषित की। टीम इंडिया को पहली पारी में 352 रन की बढ़त मिली। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत फिर खराब रही। बुमराह ने पारी के पहले ओवर की दूसरी गेंद पर लाथम को आउट कर दिया।
बुमराह की गेंद पर फिर पंत के हाथों लपके गए लाथम
बुमराह ने गेंद ऑफ स्टंप के बाहर रखी, जो पिच से पड़ने के बाद थोड़ा बाहर की ओर निकली। लाथम ने इस पर ढीला शॉट खेलने की कोशिश की और गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में चली गई। लाथम दो गेंदों पर शून्य बनाकर लौटे। बुमराह ने विकेट लेने के बाद आसमान की ओर फ्लाइंग किस भी किया।
अपनी पहली पारी में भारत ने न्यूजीलैंड को 166 ओवर तक मैदान पर फील्डिंग करवाए रखा था। इसके बाद लाथम को दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए लौटने से पहले लगभग 10 मिनट का ही समय मिला। कमेंट्री में उनकी थकान को भी इस विकेट की एक संभावित वजह बताया गया। लाथम आमतौर पर ऑफ स्टंप के आसपास काफी सतर्क रहते हैं, लेकिन इस बार वह गेंद को खेलने में असमंजस में दिखे। पहली पारी में भी लाथम ने गलती की थी। उन्होंने स्विंग होती गेंद को लीव करने की कोशिश की थी। गेंद उनके विकेट पर जा लगी थी। तब भी वह खाता नहीं खोल सके थे।
दोनों पारियों में शून्य पर आउट होने वाले न्यूजीलैंड के कप्तान
यह आठवां मौका था जब न्यूजीलैंड का कोई ओपनर किसी टेस्ट मैच में पेयर (दोनों पारियों में शून्य) पर आउट हुआ है, और 2010 में अहमदाबाद में टिम मैकिन्टोश के बाद भारत के खिलाफ ऐसा दूसरा मौका है। वहीं, टॉम लाथम टेस्ट क्रिकेट में 'पेयर' (मैच की दोनों पारियों में शून्य पर आउट होना) दर्ज करने वाले न्यूजीलैंड के केवल तीसरे कप्तान बन गए हैं। उनसे पहले 1956 में डुनेडिन में वेस्टइंडीज के खिलाफ हैरी केव और 1997 में होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्टीफन फ्लेमिंग के नाम यह अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हुआ था।
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कप्तान
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विपक्षी टीम
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मैदान
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साल
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हैरी केव
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वेस्टइंडीज
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डुनेडिन
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1956
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स्टीफन फ्लेमिंग
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ऑस्ट्रेलिया
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होबार्ट
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1997
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टॉम लाथम
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भारत
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वेलिंगटन
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2026
टेस्ट में सलामी बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले खिलाड़ी
लाथम टेस्ट क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले खिलाड़ियों की सूची में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके नाम अब 16 बार शून्य पर आउट होने का रिकॉर्ड है।
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खिलाड़ी
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शून्य पर
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क्रेग ब्रैथवेट
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19
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माइक एथर्टन
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17
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मार्वन अट्टापट्टू
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16
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टॉम लाथम
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16
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वीरेंद्र सहवाग
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15
जसप्रीत बुमराह किसी टेस्ट मैच की दोनों पारियों के पहले ही ओवर में विकेट लेने वाले भारत के केवल तीसरे गेंदबाज बन गए हैं (जहां गेंद-दर-गेंद के आंकड़े उपलब्ध हैं)। उनसे पहले एस श्रीसंत (2006 में वेस्टइंडीज के खिलाफ किंग्सटन में) और जहीर खान (2007 में बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में) ने यह कारनामा किया था।
टेस्ट मैच की दोनों पारियों के पहले ओवर में विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज
|गेंदबाज
|बनाम
|मैदान
|साल
|एस श्रीसंत
|वेस्टइंडीज
|किंग्सटन
|2006
|जहीर खान
|बांग्लादेश
|मीरपुर
|2007
|जसप्रीत बुमराह
|न्यूजीलैंड
|वेलिंगटन
|2026