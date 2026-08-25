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पटना छात्र आंदोलन लाइव : मुख्य सचिव से मिलने गए छात्र प्रतिनिधि; डाकबंगला चौराहा रणक्षेत्र में बदला

Tue, 25 Aug 2026 04:35 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Tue, 25 Aug 2026 04:35 PM IST
खास बातें

पटना में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। छात्र बीपीएससी TRE-4 में PT और Mains के बीच नेगेटिव मार्किंग हटाने की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान बैरिकेडिंग तोड़ दी। डाकबंगला चौराहे तक पहुंचे छात्रों को रोकने का प्रयास किया गया। छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ। अब प्रशासन के अफसर कुछ छात्र प्रतिनिधियों को मुख्य सचिव से मिलवाने ले गए हैं। वहीं छात्रों का कहना है कि सभी मांगें माने बिना समझौता नहीं होना चाहिए।

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Bpsc Students Protest Live March Towards CM House Police Use Water Cannons Student Injured
छात्रों ने किया प्रदर्शन - फोटो : अमर उजाला

लाइव अपडेट

04:37 PM, 25-Aug-2026

हालात सामान्य हो रहे- SSP कार्तिकेय कुमार शर्मा

                                                 
                

                                                 
                BPSC छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर SSP कार्तिकेय कुमार शर्मा ने कहा कि अभी सब कुछ सामान्य है। धीरे-धीरे ट्रैफिक भी बहाल किया जा रहा है।
04:32 PM, 25-Aug-2026

दमनकारी नीति अपना रही बिहार सरकार-रोहिणी

छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर रोहिणी आचार्य ने कहा कि  संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की बजाए पुलिसिया जुल्म से छात्रों के आंदोलन का दमन करने में बिहार सरकार जुटी है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बार - बार पुलिस बल का प्रयोग किया गया। दमनकारी नीति से चुप कराने की कोशिश प्रशासनिक जवाबदेही से भागने जैसा है। सम्राट सरकार को ये समझना होगा कि लोकतंत्र में दमनकारी नीतियां से कभी कोई समाधान नहीं निकलता l सरकार को तुरंत घायल अभ्यर्थियों का उचित उपचार कराना चाहिए , बल प्रयोग करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उन पर उचित प्रशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए और छात्रों - अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों से सम्मानजनक वार्ता कर अविलम्ब परीक्षा सुधार लागू करने चाहिएं ।
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03:37 PM, 25-Aug-2026

मुख्य सचिव से मिलने गया छात्र प्रतिनिधि मंडल

प्रशासन के अफसर कुछ छात्र प्रतिनिधियों को मुख्य सचिव से मिलवाने ले गए हैं। प्रतिनिधि मंडल में शामिल छात्र नेताओं ने कहा कि वे अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे और उन्हें हल करने की मांग करेंगे। हालंकि प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि छात्रों को भी साथ ले जाना चाहिए, सभी मांगें माने बिना समझौता नहीं होना चाहिए।

03:28 PM, 25-Aug-2026

डाकबंगला चौराहा पूरी तरह रणक्षेत्र में बदला

राजधानी पटना के व्यस्त डाकबंगला चौराहे पर मंगलवार को छात्रों के उग्र प्रदर्शन की वजह से स्थितियां बेहद तनावपूर्ण हो गईं। विरोध जता रहे छात्रों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया। इसके साथ ही बिगड़ते माहौल और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस बलों ने बुलेटप्रूफ वाहन और स्थिति से निपटने के लिए विशेष आंसू गैस के गोले छोड़ने वाले वाहनों को भी मोर्चे पर उतारा। छात्रों के इस विशाल प्रदर्शन के कारण मंगलवार को डाकबंगला चौराहा पूरी तरह रणक्षेत्र के रूप में बदल गया। चौराहे की सड़क पर एक तरफ जहां हजारों की संख्या में छात्र जमा होकर प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारी संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात दिखे। 

बुलेटप्रूफ वाहन पहुंचा,समझाने का प्रयास

डाकबंगला चौराहे पर जारी तनाव के बीच पुलिस की एक विशेष बुलेटप्रूफ गाड़ी के पहुंचते ही अचानक हलचल और अधिक बढ़ गई। चारों तरफ से सुरक्षा इंतजामों से तैयार इस वाहन में एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी स्थापित किया गया है। पुलिस प्रशासन इस माइक प्रणाली का उपयोग कर प्रदर्शनकारी छात्रों को संबोधित करने और उन्हें समझाने-बुझाने का प्रयास कर रहा है। सुरक्षा बल इलाके में लगातार मुस्तैद रहकर कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश में लगे हैं।

02:15 PM, 25-Aug-2026

प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया

70वीं बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर मंगलवार को पटना में छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया। गांधी मैदान से राजभवन की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों ने रास्ते में लगी पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी और प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर बढ़ने लगे। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन्हें पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति नियंत्रित नहीं होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के दौरान एक छात्र के सिर में चोट लगने की बात सामने आई है। 

पथराव में अधिकारी घायल और कई छात्र हिरासत में                                                                                                                                                                                                       

लाठीचार्ज और प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के मध्य कई बार तीखी धक्का-मुक्की हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की तरफ से पथराव किया गया, जिसमें टाउन डीएसपी कामाख्या नारायण सिंह घायल हो गए। पुलिस हिरासत में लिए गए छात्रों को पहले सचिवालय थाने ले जाया गया और बाद में हवाई अड्डा थाने स्थानांतरित किया गया। दोपहर बाद तक चौराहे और आसपास के क्षेत्रों में प्रदर्शनकारी जुटे रहे।



 
02:08 PM, 25-Aug-2026

छात्रों पर लाठीचार्ज, एक का सिर फटा

70वीं BPSC परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर गांधी मैदान से राजभवन की ओर छात्र बढ़े। इस दौरान छात्रों ने  बैरिकेड्स तोड़ दिए। छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। 

वाटर कैनन के सामने शैंपू लगाकर नहाने लगा छात्र
डाकबंगला चौराहे पर स्थिति अनियंत्रित होते देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन से पानी की तेज बौछारें शुरू कर दीं। हालांकि पानी की बौछारों के बाद भी प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। पानी की बौछार के बीच कुछ प्रदर्शनकारी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर डांस करने लगे। इसी बीच एक छात्र ने प्रदर्शन के दौरान शैंपू निकालकर सिर पर लगा लिया और वाटर कैनन की बौछार में नहाने लगा। सिर पर शैंपू का झाग लगाए वह छात्र पुलिसकर्मियों के समक्ष जाकर उन्हें चिढ़ाता हुआ दिखाई दिया। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोगों की हंसी छूट गई।

 

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02:00 PM, 25-Aug-2026

सरकार छात्रों की मांगों को गंभीरता से ले रही है-JDU नेता श्रवण कुमार

 प्रदर्शन को लेकर JDU नेता श्रवण कुमार ने कहा कि छात्रों की और रोजगार पाने वालों की जो भी मांग और समस्या है, सरकार तो उसे गंभीरता से ले रही है। जो भी नियम, कानून और प्रावधान हैं, उसके हिसाब से उनके लिए सब कुछ किया जा रहा है। देश का पहला राज्य बिहार है जहां इतना ज्यादा सरकारी महकमे में नियुक्ति हुई है। नीतीश कुमार जी का ही संकल्प है कि बिहार में 2025-30 के बीच में हम बिहार के लोगों को एक करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। हर क्षेत्र में नियुक्तियां हो रही हैं। हर विभाग में भर्ती निकल रही है। हम अपने बच्चों से अनुरोध करेंगे कि आप थोड़ा धैर्य रखें और इनके (विपक्ष) के झांसे में न आएं, ये रोजगार नहीं देने वाले हैं। ये आपके खून-पसीने का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति चमकाने वाले हैं। इनसे सावधान रहें।"
01:56 PM, 25-Aug-2026

छात्रों के सभी मुद्दों का समाधान कर दिया गया-शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी

 छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि जिन-जिन मुद्दों को लेकर छात्र धरने पर बैठे थे, उनके सभी मुद्दों का समाधान कर दिया गया है। सरकार की नियति ही है कि हम अपने युवाओं की समस्याओं का समय पर निदान करें। युवा जो-जो विषय लेकर आए, हम लोगों ने उसका समाधान किया। मुझे यह सुनकर हैरानी हुई कि जिस इंसान ने 10वीं की बोर्ड की परीक्षा तक नहीं दी, वो परीक्षा पर सुझाव दे रहे हैं। इसी वजह से में तेजस्वी जी को फिर कहूंगा कि एक बार हमारे बिहार सरकार के स्कूल में दाखिला लीजिए, 10वीं पास कीजिए और फिर आकर हमें परीक्षा पर सुझाव दीजिए। हमें आपका सुझाव बहुत अच्छा लगेगा।
01:35 PM, 25-Aug-2026

पटना छात्र आंदोलन लाइव : मुख्य सचिव से मिलने गए छात्र प्रतिनिधि; डाकबंगला चौराहा रणक्षेत्र में बदला

बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती से जुड़ी मांगों को लेकर मंगलवार को पटना में छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया। बीपीएससी TRE-4 में PT और Mains के बीच नेगेटिव मार्किंग हटाने और 100% डोमिसाइल की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए मार्च किया। छात्रों ने जेपी गोलंबर पर पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी और डाकबंगला चौराहे तक पहुंच गए। इसके बाद छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान एक छात्र के सिर में चोट लगने की बात सामने आई है, जबकि एक छात्रा के बेहोश होने की भी सूचना है। वहीं, 70वीं BPSC परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर राजभवन की ओर मार्च कर रहे कुछ छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया।
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