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पटना छात्र आंदोलन लाइव : मुख्य सचिव से मिलने गए छात्र प्रतिनिधि; डाकबंगला चौराहा रणक्षेत्र में बदला
पटना में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। छात्र बीपीएससी TRE-4 में PT और Mains के बीच नेगेटिव मार्किंग हटाने की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान बैरिकेडिंग तोड़ दी। डाकबंगला चौराहे तक पहुंचे छात्रों को रोकने का प्रयास किया गया। छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ। अब प्रशासन के अफसर कुछ छात्र प्रतिनिधियों को मुख्य सचिव से मिलवाने ले गए हैं। वहीं छात्रों का कहना है कि सभी मांगें माने बिना समझौता नहीं होना चाहिए।
लाइव अपडेट
हालात सामान्य हो रहे- SSP कार्तिकेय कुमार शर्मा
BPSC छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर SSP कार्तिकेय कुमार शर्मा ने कहा कि अभी सब कुछ सामान्य है। धीरे-धीरे ट्रैफिक भी बहाल किया जा रहा है।
#WATCH | Patna | On BPSC students' protest, SSP Kartikey Kumar Sharma says, "Everything is normal as of now... We are also releasing the traffic slowly..." pic.twitter.com/lQ7G7ATrHI— ANI (@ANI) August 25, 2026
दमनकारी नीति अपना रही बिहार सरकार-रोहिणीछात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर रोहिणी आचार्य ने कहा कि संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की बजाए पुलिसिया जुल्म से छात्रों के आंदोलन का दमन करने में बिहार सरकार जुटी है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बार - बार पुलिस बल का प्रयोग किया गया। दमनकारी नीति से चुप कराने की कोशिश प्रशासनिक जवाबदेही से भागने जैसा है। सम्राट सरकार को ये समझना होगा कि लोकतंत्र में दमनकारी नीतियां से कभी कोई समाधान नहीं निकलता l सरकार को तुरंत घायल अभ्यर्थियों का उचित उपचार कराना चाहिए , बल प्रयोग करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उन पर उचित प्रशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए और छात्रों - अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों से सम्मानजनक वार्ता कर अविलम्ब परीक्षा सुधार लागू करने चाहिएं ।
संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की बजाए पुलिसिया जुल्म से छात्रों के आंदोलन का दमन करने में जुटी है सम्राट सरकार ..— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) August 25, 2026
TRE -4 परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव की मांग के लिए आज पटना में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर फिर से बिहार सरकार के द्वारा करवायी गयी पुलिसिया दमन की… pic.twitter.com/RF8kkesclz
मुख्य सचिव से मिलने गया छात्र प्रतिनिधि मंडल
प्रशासन के अफसर कुछ छात्र प्रतिनिधियों को मुख्य सचिव से मिलवाने ले गए हैं। प्रतिनिधि मंडल में शामिल छात्र नेताओं ने कहा कि वे अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे और उन्हें हल करने की मांग करेंगे। हालंकि प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि छात्रों को भी साथ ले जाना चाहिए, सभी मांगें माने बिना समझौता नहीं होना चाहिए।
डाकबंगला चौराहा पूरी तरह रणक्षेत्र में बदला
राजधानी पटना के व्यस्त डाकबंगला चौराहे पर मंगलवार को छात्रों के उग्र प्रदर्शन की वजह से स्थितियां बेहद तनावपूर्ण हो गईं। विरोध जता रहे छात्रों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया। इसके साथ ही बिगड़ते माहौल और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस बलों ने बुलेटप्रूफ वाहन और स्थिति से निपटने के लिए विशेष आंसू गैस के गोले छोड़ने वाले वाहनों को भी मोर्चे पर उतारा। छात्रों के इस विशाल प्रदर्शन के कारण मंगलवार को डाकबंगला चौराहा पूरी तरह रणक्षेत्र के रूप में बदल गया। चौराहे की सड़क पर एक तरफ जहां हजारों की संख्या में छात्र जमा होकर प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारी संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात दिखे।
बुलेटप्रूफ वाहन पहुंचा,समझाने का प्रयास
डाकबंगला चौराहे पर जारी तनाव के बीच पुलिस की एक विशेष बुलेटप्रूफ गाड़ी के पहुंचते ही अचानक हलचल और अधिक बढ़ गई। चारों तरफ से सुरक्षा इंतजामों से तैयार इस वाहन में एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी स्थापित किया गया है। पुलिस प्रशासन इस माइक प्रणाली का उपयोग कर प्रदर्शनकारी छात्रों को संबोधित करने और उन्हें समझाने-बुझाने का प्रयास कर रहा है। सुरक्षा बल इलाके में लगातार मुस्तैद रहकर कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश में लगे हैं।
प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया
पथराव में अधिकारी घायल और कई छात्र हिरासत में
लाठीचार्ज और प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के मध्य कई बार तीखी धक्का-मुक्की हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की तरफ से पथराव किया गया, जिसमें टाउन डीएसपी कामाख्या नारायण सिंह घायल हो गए। पुलिस हिरासत में लिए गए छात्रों को पहले सचिवालय थाने ले जाया गया और बाद में हवाई अड्डा थाने स्थानांतरित किया गया। दोपहर बाद तक चौराहे और आसपास के क्षेत्रों में प्रदर्शनकारी जुटे रहे।
छात्रों पर लाठीचार्ज, एक का सिर फटा70वीं BPSC परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर गांधी मैदान से राजभवन की ओर छात्र बढ़े। इस दौरान छात्रों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया।
वाटर कैनन के सामने शैंपू लगाकर नहाने लगा छात्र
डाकबंगला चौराहे पर स्थिति अनियंत्रित होते देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन से पानी की तेज बौछारें शुरू कर दीं। हालांकि पानी की बौछारों के बाद भी प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। पानी की बौछार के बीच कुछ प्रदर्शनकारी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर डांस करने लगे। इसी बीच एक छात्र ने प्रदर्शन के दौरान शैंपू निकालकर सिर पर लगा लिया और वाटर कैनन की बौछार में नहाने लगा। सिर पर शैंपू का झाग लगाए वह छात्र पुलिसकर्मियों के समक्ष जाकर उन्हें चिढ़ाता हुआ दिखाई दिया। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोगों की हंसी छूट गई।