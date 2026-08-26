दर्द से राहत: बिहार के इस सरकारी अस्पताल में सात नई मशीनें; सदर अस्पताल में पहली बार फिजियो के ऐसे यंत्र दिए

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फिजियोथेरेपिस्ट शिवकुमार चौधरी के अनुसार, घंटों एक ही जगह बैठकर काम करने, शारीरिक निष्क्रियता और तनाव के कारण हड्डियों व नसों से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में फिजियोथेरेपी बिना किसी साइड इफेक्ट के शरीर को दोबारा गतिशील बनाने का सुरक्षित माध्यम साबित हो रही है। वार्ड में स्थापित टेकार थेरेपी मशीन रेडियो तरंगों से गहरी मांसपेशियों के दर्द को कम करती है, जबकि लेजर थेरेपी से पुरानी चोटों का इलाज किया जा रहा है।इसके अलावा सर्जरी के बाद घुटनों की गतिशीलता के लिए सीपीएम, एड़ी व लिगामेंट की चोटों के लिए शॉकवेव, पुराने दर्द में गर्माहट देने के लिए लॉन्ग वेव और चलने के अभ्यास के लिए ट्रेडमिल मशीन का उपयोग किया जा रहा है।सिविल सर्जन डॉ. जयप्रकाश सिंह ने बताया कि शरीर में दर्द होने पर बिना सलाह के पेनकिलर खाने की आदत लिवर और किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। फिजियोथेरेपी दर्द को दबाने के बजाय वैज्ञानिक व्यायाम, सही पोश्चर और आधुनिक मशीनों की मदद से इसे जड़ से ठीक करने में मदद करती है।आगामी 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस ‘सक्रिय रहें, स्वस्थ रहें’ थीम पर मनाया जाएगा, जो हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम में शारीरिक सक्रियता के महत्व पर केंद्रित रहेगा।