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दरभंगा के पुरातत्व अन्वेषक डॉ. मुरारी कुमार झा तथा बिहार में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के को-कन्वेनर शिव कुमार मिश्र ने सोशल मीडिया के जरिये जिला प्रशासन को इस मूर्ति के संबंध में अवगत कराया। इसके पश्चात जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी सह सहायक संग्रहालय अध्यक्ष नीतीश कुमार, स्थानीय बीडीओ रविशंकर पटेल तथा डॉ. मुरारी कुमार झा खिरहर गांव पहुंचे। वहां के ग्रामीणों और मंदिर के पुजारी ने अधिकारियों को बताया कि यह मूर्ति पिछले करीब 100 वर्षों से मंदिर परिसर में ही मौजूद है।निरीक्षण के दौरान डॉ. झा ने मंदिर परिसर के अन्य हिस्सों का भी जायजा लिया। इस दौरान वहां मध्यकाल के ईंट के टुकड़े तथा मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले। इन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि यह मूर्ति इसी स्थान से निकली होगी। यह स्थल आसपास की जमीन से लगभग 15 फीट ऊंचा है।डॉ. झा के अनुसार जिस स्थान से यह मूर्ति निकली होगी, वहां से अन्य प्राचीन मूर्तियां मिलने की भी संभावना है। फिलहाल जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी की उपस्थिति में इस मूर्ति को सौराठ संग्रहालय ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।