विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विजिलेंस इंस्पेक्टर कुमार कुणाल सौरभ के मुताबिक, परिवादी संजय कुमार ने इस संबंध में विजिलेंस इकाई में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। संजय की मां मोहनिया नगर पंचायत में संविदा पर काम करती हैं। उन्होंने नगर पंचायत क्षेत्र में कुछ विकास कार्य कराए थे। इन कार्यों में से कुछ के बिलों का भुगतान हो चुका था, जबकि बाकी का भुगतान लंबित था।आरोप है कि लंबित बिलों का भुगतान कराने के एवज में कनीय अभियंता राजेश प्रजापति लगातार 50 हजार रुपये की मांग कर रहे थे। संजय कुमार रिश्वत नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 12 तारीख को विजिलेंस कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत दी।विजिलेंस इकाई ने परिवादी की शिकायत मिलने के बाद उसकी जांच कराई। जांच में रिश्वत मांगने के आरोप सही पाए जाने के बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद आरोपी को पकड़ने के लिए कार्रवाई की तैयारी शुरू हुई।विजिलेंस इंस्पेक्टर कुमार कुणाल सौरभ के नेतृत्व में 12 सदस्यीय धावा दल का गठन किया गया। टीम ने योजना के मुताबिक जाल बिछाया। इसी दौरान कनीय अभियंता राजेश प्रजापति को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ लिया गया।कार्रवाई के समय मौके पर एक अन्य व्यक्ति भी बैठा हुआ था। हालांकि, जांच के बाद उसकी इस मामले में कोई संलिप्तता नहीं पाई गई। विजिलेंस टीम ने आरोपी अभियंता को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।