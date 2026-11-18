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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 18 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 18 Nov 2026 08:30 AM IST
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लाइव अपडेट
07:54 AM, 18-Nov-2026
बिहार न्यूज: छठ महापर्व में मल्लिक समाज की अहम भूमिका, मूर्ति विसर्जन पर 300 लोगों का सम्मानपटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र स्थित पोस्ट ऑफिस घाट पर मल्लिक समाज ने पहली बार भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित की। मंगलवार को प्रतिमा का धूमधाम से विसर्जन किया गया। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने समाज के करीब 300 लोगों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। और पढ़ें
07:52 AM, 18-Nov-2026