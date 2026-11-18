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प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार, घटना के वक्त सफारी गाड़ी में चालक समेत तीन लोग सवार थे। इसी दौरान हेलमेट पहने बाइक सवार अपराधियों ने अचानक गाड़ी पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। अचानक हुई फायरिंग से गाड़ी में सवार लोगों में अफरातफरी मच गई। किसी तरह वहां से निकलकर कुमार गौरव सिंघौल थाना पहुंचे और अपनी जान बचाई। सवाल यह है कि अगर अपराधियों का दुस्साहस इस कदर बढ़ रहा है तो आम नागरिक अपनी सुरक्षा को लेकर भरोसा किस पर करे?बेगूसराय के वरिष्ठ नेता अनिल सिंह के पुत्र कुमार गौरव ने घटना के पीछे राजनीतिक कारण होने से इनकार किया है। हालांकि, उन्होंने जमीन विवाद को लेकर कुछ मामले चलने की बात कही है। फिलहाल हमले के वास्तविक कारण और हमलावरों की पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपराधियों तक पहुंचना और घटना के पीछे की साजिश का खुलासा करना है।घटना की सूचना मिलने के बाद सदर-2 डीएसपी कुमारी दुर्गा शक्ति थाना पहुंचीं और पीड़ित से पूछताछ की। उनके निर्देश पर कुमार गौरव ने जीरोमाइल सहायक थाना में लिखित आवेदन दिया। जीरोमाइल सहायक थानाध्यक्ष मनीष कुमार के अनुसार, पुलिस को आवेदन मिल चुका है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।