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Hindi News ›   Live ›   Bihar ›   Bihar Breaking News Live Updates: Latest News Today in Hindi 15 November 2026

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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 15 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Sun, 15 Nov 2026 08:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 15 Nov 2026 08:30 AM IST
खास बातें

Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन

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Bihar Breaking News Live Updates: Latest News Today in Hindi 15 November 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

07:53 AM, 15-Nov-2026

बिहार: छठ पूजा पर 24 घंटे का ट्रैफिक प्लान लागू, 14 जगह बैरियर और पांच मैदानों में पार्किंग की व्यवस्था

छठ पूजा पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए बिहारशरीफ में 15 नवंबर सुबह 11 बजे से 16 नवंबर सुबह 11 बजे तक विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। इस दौरान छठ घाटों की ओर जाने वाले कई रास्तों पर छोटे वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। और पढ़ें
07:50 AM, 15-Nov-2026

बिहार: बेटी की शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे शिक्षक की सड़क हादसे में मौत, 25 नवंबर को होनी थी शादी

बिहार के किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना क्षेत्र में शनिवार रात बंगाली चौक के पास दो तेज रफ्तार बाइकों की टक्कर में सहायक शिक्षक साहेबलाल राय (45) की मौत हो गई। वह बेटी की 25 नवंबर को होने वाली शादी का निमंत्रण कार्ड बांटकर घर लौट रहे थे। और पढ़ें
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07:09 AM, 15-Nov-2026

Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 15 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Chhath Puja 2026: छठ महापर्व के तीसरे दिन बिहार में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लोकगीतों और भक्ति के माहौल ने पर्व की रौनक बढ़ा दी है। शाम होते ही लाखों श्रद्धालु एक खास परंपरा निभाने के लिए जुटेंगे। इस बार पर्व को लेकर कई खास बातें चर्चा में हैं। और पढ़ें
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