Live
Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 15 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 15 Nov 2026 08:30 AM IST
Updated Sun, 15 Nov 2026 08:30 AM IST
खास बातें
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
विज्ञापन
लाइव अपडेट
07:53 AM, 15-Nov-2026
बिहार: छठ पूजा पर 24 घंटे का ट्रैफिक प्लान लागू, 14 जगह बैरियर और पांच मैदानों में पार्किंग की व्यवस्थाछठ पूजा पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए बिहारशरीफ में 15 नवंबर सुबह 11 बजे से 16 नवंबर सुबह 11 बजे तक विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। इस दौरान छठ घाटों की ओर जाने वाले कई रास्तों पर छोटे वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। और पढ़ें
07:50 AM, 15-Nov-2026
बिहार: बेटी की शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे शिक्षक की सड़क हादसे में मौत, 25 नवंबर को होनी थी शादीबिहार के किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना क्षेत्र में शनिवार रात बंगाली चौक के पास दो तेज रफ्तार बाइकों की टक्कर में सहायक शिक्षक साहेबलाल राय (45) की मौत हो गई। वह बेटी की 25 नवंबर को होने वाली शादी का निमंत्रण कार्ड बांटकर घर लौट रहे थे। और पढ़ें
विज्ञापन
07:09 AM, 15-Nov-2026