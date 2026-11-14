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बिहार: डीसीएलआर के नाम वाली गाड़ी से शराब तस्करी, 216 लीटर शराब बरामद; तीन गिरफ्तार

Sat, 14 Nov 2026 06:03 PM IST
मुंगेर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय Published by: मुंगेर ब्यूरो Updated Sat, 14 Nov 2026 06:03 PM IST
सार

बिहार के बेगूसराय जिले के बखरी में डीसीएलआर के नाम वाली गाड़ी से शराब तस्करी का मामला सामने आया है। पुलिस ने वाहन से 216 लीटर शराब बरामद कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

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पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करों के हौसले बुलंद हैं। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बेगूसराय, बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करों के हौसले बुलंद हैं। तस्करी के इस खेल में अब सरकारी पद और प्रशासनिक पहचान का कथित तौर पर इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आया है। बखरी में डीसीएलआर के नाम वाली गाड़ी से शराब की तस्करी करते हुए पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान वाहन से कुल 216 लीटर शराब बरामद की गई है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है।

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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, शराब तस्कर डीसीएलआर बखरी के नाम वाली गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे। सरकारी अधिकारी के नाम का सहारा लेकर वाहन को सामान्य सरकारी गाड़ी जैसा दिखाने और पुलिस की नजरों से बचने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि, पुलिस की कार्रवाई में तस्करी का यह खेल उजागर हो गया।

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पुलिस ने मौके से तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया और वाहन से 216 लीटर शराब जब्त की। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पूरे नेटवर्क की पड़ताल शुरू कर दी गई है।

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सरकारी पहचान का इस्तेमाल कैसे हुआ, जांच का अहम सवाल
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि डीसीएलआर के नाम वाली गाड़ी का इस्तेमाल शराब तस्करी में कैसे हो रहा था? क्या वाहन पर सरकारी पहचान का दुरुपयोग किया जा रहा था या इसके पीछे कोई अन्य मामला है? पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है।



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अब पुलिस के सामने यह पता लगाने की चुनौती है कि गिरफ्तार तस्करों का शराब कारोबार के पीछे किस नेटवर्क से संपर्क था, शराब की खेप कहां से लाई गई थी और इसकी आपूर्ति कहां की जानी थी। फिलहाल, तीनों गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ और आगे की जांच जारी है। इस कार्रवाई ने एक बार फिर शराबबंदी के बीच सक्रिय तस्करी नेटवर्क और सरकारी पहचान के कथित दुरुपयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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