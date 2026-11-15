छठ 2026: लोक आस्था के महापर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे श्रद्धालु, पटना में क्या हो रहा?

पटना में दानापुर से दीदारगंज से 90 घाट तैयार

इधर, पटना में छठ महापर्व को लेकर प्रशासन और नगर निगम ने व्यापक तैयारियां की हैं। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, यातायात और सुविधाओं के विशेष इंतजाम किए गए हैं। पटना के दानापुर से दीदारगंज तक गंगा किनारे 90 घाटों और पांच अस्थायी तालाबों पर अर्घ्य देने का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा नगर निगम ने शहर के अलग-अलग इलाकों में 100 से अधिक स्थायी और अस्थायी तालाबों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों को छठ पूजा के लिए तैयार किया है। इससे श्रद्धालुओं को घर के आसपास ही अर्घ्य देने का विकल्प मिलेगा।



दीघा और कलेक्ट्रेट घाट पर पार्किंग की विशेष व्यवस्था

प्रशासन को दीघा और आसपास के गंगा घाटों पर सबसे अधिक भीड़ जुटने की संभावना है। इसे देखते हुए दीघा घाट पर करीब सात हजार वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहीं, कलेक्ट्रेट घाट आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 2500 गाड़ियों की पार्किंग निर्धारित की गई है। दीघा में पार्किंग स्थल नदी से करीब 500 मीटर पहले बनाया गया है, ताकि घाट के आसपास वाहनों का दबाव न बढ़े। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दीघा और कलेक्ट्रेट घाट पर चेंजिंग रूम, शौचालय, यूरिनल और पेयजल की व्यवस्था की गई है। दीघा घाट पर 87 और कलेक्ट्रेट घाट पर 40 चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। दीघा में 79 शौचालय और 71 यूरिनल, जबकि कलेक्ट्रेट घाट पर 60 शौचालय और 60 यूरिनल की सुविधा रहेगी। दोनों घाटों पर यात्री शेड, मेडिकल कैंप और एंबुलेंस की व्यवस्था भी की गई है।