08:09 AM, 14-Nov-2026

Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 14 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

छठ महापर्व पर श्रद्धालुओं को गंगाजल मिश्रित पानी में अर्घ्य देने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए बक्सर के रामरेखा घाट से नौ टैंकर गंगाजल भरकर औरंगाबाद रवाना किए गए हैं। इस पानी को देव सूर्य मंदिर परिसर के अलावा शहर और आसपास के तालाबों-पोखरों में मिलाया जाएगा।