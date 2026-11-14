Live
Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 14 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 14 Nov 2026 09:30 AM IST
Updated Sat, 14 Nov 2026 09:30 AM IST
खास बातें
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
विज्ञापन
लाइव अपडेट
09:14 AM, 14-Nov-2026
छठ महापर्व: खरना आज, पूजा का समय और सही विधान भी जानें; छठा मइया की उपासना कब करना अच्छा?Kharna Puja: छठ महापर्व के दूसरे दिन के दूसरे दिन को खरना पूजा होता है। आज परंपरा, आस्था और ज्योतिषीय मान्यताओं का अनूठा संगम देखने को मिल रहा। आज के पूजा का क्या विशेष महत्व है? व्रती कब से निर्जला व्रत शुरू करेंगीं? आइये जानते हैं सबकुछ और पढ़ें
08:09 AM, 14-Nov-2026
Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 14 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचारछठ महापर्व पर श्रद्धालुओं को गंगाजल मिश्रित पानी में अर्घ्य देने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए बक्सर के रामरेखा घाट से नौ टैंकर गंगाजल भरकर औरंगाबाद रवाना किए गए हैं। इस पानी को देव सूर्य मंदिर परिसर के अलावा शहर और आसपास के तालाबों-पोखरों में मिलाया जाएगा।
और पढ़ें