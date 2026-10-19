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Hindi News ›   Live ›   Bihar ›   Bihar Breaking News Live Updates: Latest News Today in Hindi 19 October 2026

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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 19 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार

Mon, 19 Oct 2026 08:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 19 Oct 2026 08:00 AM IST
खास बातें

Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन

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Bihar Breaking News Live Updates: Latest News Today in Hindi 19 October 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

07:52 AM, 19-Oct-2026

बिहार: मनेर में पैक्स अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या, प्रमुख पति घायल; दो बाइक से आए चार अपराधियों ने की फायरिंग

bihar maner pacs president sanjit kumar murder byaypur firing pintu kumar injured
 पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र स्थित व्यायपुर गांव में सोमवार को दो बाइक पर सवार चार अपराधियों ने पैक्स अध्यक्ष संजीत कुमार उर्फ भालो की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के दौरान अपराधियों ने करीब आधा दर्जन गोलियां चलाईं। और पढ़ें
07:48 AM, 19-Oct-2026

बिहार: बिना गार्ड वाले एटीएम से 18.22 लाख की लूट, ड्रिल से खोला कैश बॉक्स; सर्वर ठप कर फरार हुए बदमाश

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बिहार के समस्तीपुर जिले के हलई थाना क्षेत्र स्थित चकलालशाही चौक पर बदमाशों ने इंडिया वन एटीएम से 18 लाख 22 हजार 500 रुपये लूट लिए। रविवार की अहले सुबह हुई इस वारदात में बदमाशों ने ड्रिल से मशीन के कैश बॉक्स के बोल्ट क्षतिग्रस्त कर नकदी निकाल ली। और पढ़ें
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07:44 AM, 19-Oct-2026

Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 19 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार

बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल राजगीर में विजयादशमी के अवसर पर 20 अक्टूबर को जू सफारी और नेचर सफारी पर्यटकों के लिए बंद रहेंगी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत राजगीर जू सफारी कार्यालय ने इस संबंध में संयुक्त आदेश जारी किया है। और पढ़ें
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