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Hindi News ›   Bihar ›   Major fire in Siwan market: Explosions at an air-conditioner shop spark panic

सीवान के मार्केट में भीषण आग: एसी दुकान में धमाकों से मची अफरा-तफरी, दमकल का पानी खत्म होने से बढ़ी परेशानी

Mon, 19 Oct 2026 09:44 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीवान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीवान Published by: शबाहत हुसैन Updated Mon, 19 Oct 2026 09:44 PM IST
सार

सीवान के एक मार्केट में अचानक भीषण आग लग गई। आग एसी दुकान तक पहुंचने पर सिलेंडर फटने लगे। पहली दमकल का पानी खत्म होने से परेशानी बढ़ी। दूसरी गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नुकसान का आकलन नहीं हुआ।

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Major fire in Siwan market: Explosions at an air-conditioner shop spark panic
आग लगने की घटना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सीवान में एक मार्केट में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयावह रूप धारण कर लिया। आग की लपटें एक एसी दुकान तक पहुंच गईं, जिसके बाद एसी के सिलेंडर फटने लगे। सिलेंडर फटने की आवाज धमाकों जैसी थी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

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स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना अग्निशमन विभाग और पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन कुछ ही देर में दमकल की गाड़ी का पानी खत्म हो गया। इससे आग बुझाने में और परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बाद दूसरी दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।

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आग लगने की खबर मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए। बता दें कि आज दशहरा की नवमी है और मेला देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग सीवान पहुंचे हुए थे। इस वजह से देखते ही देखते सड़क पर जाम लग गया। पुलिस ने किसी तरह जाम हटवाया, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों को मौके तक पहुंचने में मदद मिली। वहीं, इस घटना के बाद मार्केट के मालिक कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थे। ऐसे में आग लगने से कितने रुपये का नुकसान हुआ है और आग किस वजह से लगी, इसकी सही जानकारी सामने नहीं आ सकी है।

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