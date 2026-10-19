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बिहार: 'कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है, बेवकूफ...' भीड़ को रोक रही पुलिस पर क्यों भड़के सीएम सम्राट चौधरी?

Mon, 19 Oct 2026 08:46 PM IST
मुंगेर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंगेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंगेर Published by: मुंगेर ब्यूरो Updated Mon, 19 Oct 2026 08:46 PM IST
सार

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मुंगेर स्थित कहुआ गांव के कार्यक्रम में भीड़ ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया। पुलिस की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री भड़क गए और माइक से फटकार लगाई। इसके बाद भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़कर नारेबाजी शुरू कर दी।

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CM SAMRAT CHOUDHARY LOSES COOL AS CROWD BREACHES SECURITY CORDON DURING FOOTBALL TOURNAMENT IN MUNGER
मुंगेर में फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान भड़के सीएम सम्राट चौधरी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यक्रम में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब मुंगेर जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के कहुआ गांव में फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले के दौरान भीड़ ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया। लोग मुख्यमंत्री को करीब से देखने के लिए बैरिकेडिंग तक पहुंच गए। पुलिसकर्मी भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद मंच से उठे और माइक पकड़कर पुलिसकर्मियों को फटकार लगा दी।

दरअसल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रविवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के कहुआ गांव में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। यहां उन्हें विजेता टीम को अपने हाथों से ट्रॉफी प्रदान करनी थी। मुख्यमंत्री को देखने और सुनने के लिए मैदान में हजारों की संख्या में लोग जुटे थे।

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मुख्यमंत्री के मंच पर पहुंचने और खिलाड़ियों से मिलने के दौरान अचानक भीड़ बेकाबू हो गई। लोग उन्हें करीब से देखने के लिए मंच की ओर बढ़ने लगे और बैरिकेडिंग तक पहुंच गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एसपी सैयद इमरान मसूद, उप विकास आयुक्त अजीत कुमार, तारापुर एसडीपीओ समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने रस्सी लगाकर भीड़ को रोकने और पीछे हटाने की कोशिश की।

इसी दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पुलिसकर्मियों पर भड़क गए। उन्होंने माइक पकड़कर कहा, "कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है, बेवकूफ। क्या नाटक कर रहा है? अरे, छोड़ो। क्या नौटंकी कर रहा है? ए रस्सी वाला, छोड़ो।"

मुख्यमंत्री की फटकार के बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी और जवान पीछे हट गए। इसके बाद भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और मैदान में मुख्यमंत्री जिंदाबाद तथा प्रधानमंत्री जिंदाबाद के नारे लगाने लगी। मुख्यमंत्री के इस अंदाज के बाद मैदान में तालियां भी गूंजने लगीं।

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