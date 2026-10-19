बिहार: सिर में गंभीर चोट, अस्पताल में तोड़ा दम; हादसे के बाद फरार बाइक सवार की तलाश में जुटी पुलिस

बिहार के जमुई में सोमवार को जमुई-लखीसराय मुख्य मार्ग पर मनीअड्डा के समीप दो बाइकों की टक्कर में झारखंड पुलिस के जवान रॉकी सिंह (45) की मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल जवान ने सदर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वह जमुई की आनंद बिहार कॉलोनी के निवासी थे और झारखंड के गोड्डा जिले में पुलिस कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। उनकी मौत से परिवार में मातम पसरा है। पुलिस फरार बाइक सवार की तलाश कर रही है।



जेल की ओर जा रहे थे रॉकी सिंह

मिली जानकारी के अनुसार, रॉकी सिंह सोमवार को अपनी बुलेट बाइक से किसी काम के सिलसिले में मनीअड्डा स्थित जेल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद दूसरी बाइक पर सवार युवक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल जवान को तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उनका इलाज शुरू किया।

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सदर अस्पताल में चिकित्सकों ने रॉकी सिंह को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी हालत बेहद नाजुक थी। चिकित्सक डॉ. विशाल आनंद ने बताया कि जवान के सिर, पैर और चेहरे पर चोटें आई थीं। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।रॉकी सिंह के परिवार में एक बेटा और एक बेटी हैं। पिता की असमय मौत से दोनों बच्चों के सिर से स्नेह और सुरक्षा का सहारा छिन गया। दुर्गा पूजा के अवसर पर जिस घर में खुशियां होनी चाहिए थीं, वहां अब मातम पसरा है। जवान की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। उनका रो-रोकर बुरा हाल है। इस घटना से रिश्तेदारों और परिचितों के बीच भी शोक व्याप्त है।घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस फरार बाइक सवार की पहचान करने और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है।